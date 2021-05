Publié il y a 28 minutes / Actualisé le Vendredi 21 Mai à 15H20

Ce dimanche 23 mai 2021, Matante Rosina a préparé ses prévisions pour cette journée et vous informe que la mer est forte et que le ciel est bleu sur l'ensemble de l'île. Des nuages se forment en fin de matinée sur le relief. Quelques petites pluies sont probables en cours d'après-midi sur les versants nord. Les températures sont de saison. Au lever du jour, Le long du littoral les températures sont comprises entre 19 et 22°C, 11°C dans les cirques, et de 5 à 8°C dans les Plaines. Le vent souffle toujours. Des rafales comprises entre 60 et 70 km/h sont attendues de Saint-Leu à la pointe de la Table jusqu'à Sainte-Suzanne. Les rafales cessent dans les Hauts. La mer est forte de Saint-Denis au Port, de Saint-Gilles à Saint-Philippe, à Saint-André.

