Pour la première course tout terrain de la saison, Enzo Hoarau a retrouvé la KTM 85cc dans la catégorie Minivert en ouverture de Championnat Minivert National à Saint Jean d'Angély en Charente Maritime. Victime d'une chute, il n'a pas pu s'illustrer, mais reste positif. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo FFM)

Depuis les derniers tours de roue, le pilote a évidemment poursuivi sa croissance, a grandi et a pris quelques kilos. Les suspensions ne semblent plus convenir au niveau gabarit de Fasty Foxy et il est clair que lors des courses suivantes, il faudra durcir la partie suspensions.



Néanmoins le pilote a découvert ce terrain de Saint Jean d'Angély 2021 qui présente du relief important avec de nombreuses zones de sauts et de compressions. Evoluant avec le numéro 99 comme sur l'ensemble des courses tout terrain de la saison, Enzo fait partie du groupe B pour les phases d'essais et de qualifications. Après avoir fait ses gammes lors de sa dernière venue à la Réunion, Enzo affronte donc le chrono et ses concurrents pour la première fois de la saison Minivert organisée par la Fédération Française de Motocyclisme. Découverte totale pour Fasty Foxy qui découvrait le circuit international de Saint Jean d'Angléy, sa terre épaisse et collante par une météo changeante aujourd'hui. Qualifié P8 au terme des qualifications, le jeune réunionnais prenait un excellent départ et pointait P3 au premier tour, à la lutte directe avec le deuxième.



Malheureusement, au 4e tour, l'arrière de la KTM lui échappait dans une ornière creusée par le passage des 450cc vétéran qui roulent également ce jour. La moto retombait sur Enzo et du fait du relief, il restait coincé sous l'engin sans parvenir à la relever: "Je suis resté coincé longtemps et le poids de la moto m'étouffait." expliquait le pilote. "Puis des gens sont venus m'aider à relever la moto quand tout le monde était passé." déclarait Enzo.



Reparti en course, il était rapidement évident que la moto avait souffert dans la chute. Passage obligé en zone pour redresser le guidon et Enzo reprenait la piste pour poursuivre son apprentissage de la piste pour préparer au mieux la deuxième course. C'est toutefois avec le sourire qu'Enzo bilantait cette première course: "j'avais un bon rythme mais celte chute m'a fait tout perdre. Les terrains n'ont rien à voir avec ce qu'on tonnait à la Réunion. La terre est très grasse el quand les grands passent, leurs motos creusent de profondes ornières. Impossible d'en sortir. Quand on est dans une trace, il faut rester dedans." Globalement satisfait malgré l'absence de résultat sportif, Fasty Foxy poursuit l'essentiel: continuer son apprentissage pour cette première saison Minivert nationale.



Pour son entourage sportif, le bilan est partagé avec le pilote: "C'est vrai que le Tout Terrain n'est pas notre priorité de l'année. Compte tenu du comportement et de la position d'Enzo en début de course, on est évidemment déçus de ne pas ramener de gros points pour celle-ci. On reste des compétiteurs! Enzo aime apprendre mais n'aime pas perdre. C'est un pilote!" Le temps de se restaurer pendant le passage des Minivert auquel participe son copain, François Florian, puis la catégorie vétéran dans laquelle est engagé le réunionnais Pascal Dorseuil et il sera l'heure de repartir en piste pour la course en espérant pouvoir concrétiser les belles choses entrevues lors de la première confrontation.