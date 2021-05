Le salon des auteurs et éditeurs péi qui se déroulera du 27 au 29 mai au marché couvert de Saint-Paul est "créé spécialement pour compenser les annulations 2020 du Salon du livre jeunesse de l'océan Indien à Saint-Leu et en 2021 de Livre Paris, et valoriser la production péi" indique la Réunion des livres dont nous publions le programme concernant le

Salon des auteurs et éditeurs péi. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’événement valorise non seulement le dynamisme de nos éditeurs, mais aussi le talent de nos auteurs, illustrateurs, scénaristes et dessinateurs bédéistes : le public pourra mesurer la grande diversité et la qualité des ouvrages publiés à La Réunion et les découvrir autour de deux expositions : "La tête dans les images" et "Nos héros de papier". Un mois après l’opération Le 24 avril, je lis un livre péi, c’est une manière de renforcer les liens de la filière littérature péi en direct avec son public.



28 éditeurs et éditrices et plus de 80 auteurs, illustrateurs, bédéistes à retrouver sur le site de la Réunion des livres



- La tête dans les images -



Notre littérature jeunesse est riche en couleurs et en style. Elle transmet à nos marmailles le goût des mots, l’amour de la nature et des valeurs de notre patrimoine. Les images ont été choisies parmi les parutions jeunesse 2020/2021 à La Réunion et à l’île Maurice.

• Pourquoi le poisson clown fait-il le clown ? Isabelle Hoarau - Sophie Durville - Joëlle Maestracci, éditions du Cyclone

• Un flamboyant père Noël, Fabienne Jonca - Iloé, atelier des nomades

• Île de plastique, Mathilde Lenhert - Julien Arnal, Océan Éditions

• Vava la tortue sur la route de Saint-Leu, Agnès Farrugia - Florence Lafleur, Orphie

• La tisaneuse, Maïwenn Vuittenez, Zébulo éditions

• Si timide, Joëlle Écormier - Modeste Madoré, éditions à la gomme

• Que fait mon île quand vient la nuit ? Tatiana Patchama - Ulric Grondin, Zébulo Éditions

• Petit oiseau rouge, Julie Legrand - Nicole Le- grand, éditions Alice aux pays des virgules

• Zidor l’endormi et le réveil du volcan, Sabine Thirel - Sébastien Gannat, Orphie

• Le trésor de la Buse, Charles-Mézence Briseul - David D’Eurveilher, éditions Feuille Songe

- Décompose et compose ton exposition ! -

Les enfants pourront créer leur propre exposition d’après la thématique qu’ils choisiront parmi les 40 panneaux. Reproductions des panneaux exposés à découper et coller. Le matériel est fourni. 6 enfants maximum; Une médiatrice les accompagnera.

- Nos héros de papier -



La littérature réunionnaise est bien vivante, elle est incarnée au fil des pages par des personnages nés de l’imagination de nos auteurs... "Nos héros de papier", c’est la découverte de ces personnages avec des portraits extraits de romans illustrés par des artistes, des illustrateurs ou bédéistes. L’alliance du talent littéraire et du talent artistique pour donner envie de plonger les lecteurs dans ces romans ! Cette exposition, créée en 2018 dans le cadre du Livre dans tous ses états par la Région Réunion, a été réactualisée pour le salon avec 7 nouveaux portraits.

Plus d'informations sur le site de la Réunion des livres



- Les petites lectures privées d’Isabelle Kichenin... -



Le deuxième roman d’Isabelle Kichenin Karma (éditions Poisson Rouge - OI) sera à réserver en souscription lors de ce Salon des auteurs et éditeurs péi. L’autrice y raconte l’inceste et les chemins de la résilience.

Plus d'informations sur le site de la Réunon des livres



- et d’autres lectures, rencontres, conférences, ateliers enfants -

Jeudi 27 mai

• Matin : Le temps de jouer avec Fabienne Jonca - Déplicolor avec Julie Legrand - Madame Isa Diseuse de littérature avec Isabelle Kichenin

• Après-midi: Vive les pirates ! avec David D’Eurveilher - Compose ton exposition - Contes et jeux avec Albert Degardin (13h-15h)



Vendredi 28 mai

• Matin : Plumes magiques avec Joëlle Écormier - Nature en folie avec Nadia Charles - Madame Isa Diseuse de littérature avec Isabelle Kichenin

• Après-midi : Atelier BD avec Moniri M’Baé - Compose ton exposition - Lectures contées pour tout public avec Isabelle Hoarau-Joly (17h-18h)

Rencontres: 13h-15h : Rencontre avec Francky Lauret et Gérard Chopinet autour de l’ouvrage Manz mon... publié aux éditions K’A

Samedi 29 mai

• Matin : Mais que fait mon île quand vient la nuit ? Lecture de Tatiana Patchama et Ulric Grondin avec leur kamishibaï géant (9h-10h30) - BD collective avec Fabrice Urbatro - Vive les pirates ! avec David D’Eurveilher - Madame Isa Diseuse de littérature avec Isabelle Kichenin

• Après-midi: Crée ton héros avec Mini plume - Plumes magiques avec Joëlle Écormier (14h-17h) - Lectures contées pour tout public avec Isabelle Hoarau-Joly (15h30-18h)

Rencontre - Lectures : De 15h à 16h30 à l’espace culturel Sudel Fuma, 1, rue Marius et Ary Leblond (centre-ville) - Rencontre autour de l’art de la nouvelle avec les auteurs de la revue Kanyar : Estelle Coppolani, Jocelyne Le Bleis, Emmanuel Genvrin. Animée par Agnès Antoir, agrémentée de lectures de l’autrice comédienne Isabelle Martinez.

- Informations pratiques -

- Les lectures se font sous le chapiteau avec quelques transats (disposés et limités selon les contraintes sanitaires). Hors lectures, les transats sont à disposition du public pour savourer les premiers mots de ses achats.

- Pas plus de 6 enfants en même temps par atelier. Pas de réservation, accueil sur place par les médiatrices.

Pour tout savoir sur le Salon et le programme des dédicaces

Pages Facebook Je lis un livre péi et La Réunion des Livres

Instagram : @jelisunlivrepei



Présidée par Philippe Vallée, La Réunion des Livres (association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion) existe depuis 2007. Elle réunit les acteurs de la filière du livre et de la lecture : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, documentalistes, enseignants... pour promouvoir le livre et la lecture auprès d’un large public. Ses principaux objectifs sont :



• Accompagner la création littéraire et l’édition sous toutes leurs formes

• Encourager et animer la vie littéraire en organisant des salons et festivals (ou en y participant), prix et concours, rencontres professionnelles et groupes de travail

• Fédérer les actions autour du livre pour élargir les rencontres entre les œuvres et les publics, notamment les publics spécifiques

• Favoriser les échanges, la réflexion et la coopération des professionnels du livre et de la lecture

• Apporter des informations, conseils et aides techniques aux professionnels

• Développer la coopération et le travail en réseau des acteurs professionnels du livre et de la lecture

• Encourager la coopération régionale

• Valoriser le patrimoine écrit

• Diffuser l’information autour du livre et de la lecture

Site internet

Facebook

Youtube

Instagram

La Réunion des Livres remercie ses partenaires sans qui ce Salon exceptionnel n’aurait pu voir le jour.

Lire aussi La Réunion des livres organise un salon des auteurs et éditeurs péi