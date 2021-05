Le Comité de Programmation du Groupe d'Action Locale (GAL) "Grand Sud, Terres de Volcans", réuni le lundi 17 mai 2021, a validé la programmation financière de 23 projets, soit 1.143.954,97 euros de subventions publiques. Nous publions ci-dessous le communiqué du Grand Sud. (Photo : Grand Sud)

Le Groupe d'Action Locale (GAL) "Grand Sud, Terres de Volcans" porte, anime et instruit le programme

européen de développement local LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale)

dont la finalité est de mettre en œuvre des projets qui correspondent à une stratégie et à un plan d’actions

ciblés sur l’identité territoriale et le développement des hauts du Sud via 9 fiches mesures, selon les

thématiques suivantes : Agriculture, Transformation de produits ruraux, Activités économiques, Culture et

patrimoine, et Attractivité et promotion des territoires

- Plus de 14.000.000 euros pour le développement des hauts du sud -

Le Programme de Développement Rural de La Réunion (PDRR) 2014-2020 est prolongée de deux années complémentaires conformément au règlement UE 2020/2220 du 23 décembre 2020. Dans ce cadre, le dispositif LEADER bénéfice d’une enveloppement financière supplémentaire répartie entre les quatre Groupes D’action Locale (GAL) de La Réunion :

Ainsi le territoire " Grand Sud, Terres de Volcans " bénéficie d’une enveloppe financière FEADER de 10 977 683,67 euros pour un montant total de subventions publiques de 14 827 703,19 euros qui devra être consommée durant la période 2014-2023.

Le Comité de programmation du Groupe d’Action Locale (GAL) " Grand Sud, Terres de Volcans ", réuni le 17 mai 2021 a validé la programmation financière de 23 projets, soit 1 143 954,97 euros de subventions publiques répartis comme suit :

- Programmation 2021 de 3 appels à projet : 548 407,24 euros

- Fiche Action 19.2.1-1 Animation foncière et développement des terroirs

- Fiche Action 19.2.1-7 Accompagnements des petits commerces et services de proximité de qualité

- Fiche Action 19.2.1-8 Service Emploi Rural

- 4 projets Fiche Action 19.2.1-2 Développement de l’entreprise rurale : 196 950,80 euros

- 6 projets Fiche Action 19.2.1-3 Axe 1 Diversification complémentaire à l’agriculture : 203 566,93 euros

- 7 projets Fiche Action 19.2.1-3 Axe 2 Création et développement des activités de commerce,

artisanat, service : 32 520,28 euros

- 1 projet Fiche Action 19.2.1-3 Axe 3 Études et expérimentations de nouvelles filières portées par

des structures : 90 000,00 euros

- 2 projets Fiche Action 19.2.1-6 Attractivité et développement des Hauts du Sud : 72 509,72 euros

Depuis le lancement du dispositif en 2017, plus de 200 projets répartis sur l’ensemble des hauts du Sud ont été financés par le dispositif d’aide LEADER, soit près de 7 millions d’euros engagés.