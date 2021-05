BONJOUR LA REUNION - A la une de ce lundi 24 mai 2021 :



Levée des motifs impérieux : 2 à 4 semaines d'attente après le vaccin pour pouvoir voyager

Après plusieurs jours de flou la préfecture a mis à jour, en tout discrétion, sa "foire aux questions" sur la levée des motifs impérieux. C'est donc officiel : il faudra bien attendre deux semaines après avoir reçu la seconde dose du vaccin Pfizer, quatre semaines après une monodose du Janssen. Une information que le ministère des Outre-mer avait omis d'ajouter dans son communiqué du 19 mai et que les services de la préfecture ont démenti auprès de plusieurs voyageurs, avant de confirmer la nouvelle, ajoutée sur le site du ministère comme sur celui de la préfecture.

Saint-Leu : des élèves de CM2 contactent l'astronaute Thomas Pesquet

Ce lundi 24 mai 2021, les élèves de CM2 de l'école du Centre à Saint-Leu vont vivre une expérience qu'ils ne devraient pas oublier de sitôt. Durant 10 mn et en l'espace d'une vingtaine de questions, ils vont échanger en direct avec l'astronaute français Thomas Pesquet, actuellement à bord de la station spatiale internationale. Un événement qu'ils ont préparé durant des mois aux côtés de leur institutrice. La transmission est prévue dans l'après-midi à la médiathèque Baguett' de Saint-Leu.

L1 : explosion de joie à Lille, malgré le couvre-feu, pour le sacre du Losc

"Il faut fêter ça, c'est un moment où on peut enfin se rassembler": bravant le couvre-feu, des milliers de supporteurs ont célébré dimanche soir sur la Grand-place de Lille le sacre du Losc, devenu champion de France pour la 4e fois de son histoire.

Elections : internet et son festival de détournements comiques

A l'approche des élections régionales et départementales, prévues les 20 et 27 juin 2021, les grands blagueurs sont de sortie. Si vous passez un peu de temps sur les réseaux sociaux vous avez du voir de nombreux montages photos et détournements en tout genre autour de tel ou tel candidat (certains plus que d'autres...). Parodies d'affiches de films, reprises de slogans connus, mises en scène à travers des animaux... Retrouvez ci-dessous un petit florilège des perles trouvées sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

Saint-Paul : troisième édition du concours photos sur les zones humides

La Réserve Naturelle Nationale de l'Étang Saint-Paul et ses partenaires organisent la troisième édition du concours photos sur les zones humides de La Réunion. Ce concours est gratuit et ouvert à tous jusqu'au 19 septembre 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Paul.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps ou de la pluie ?

Ce lundi 24 mai 2021, la Pentecôte, Matante Rosina va à la messe et n'a pas eu le temps de prévoir le temps qu'il va faire aujourd'hui, alors elle compte sur vous pour lui donner la météo des quatre coins de l'île. Vous pensez qu'il fera beau aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aura encore du vent ? N'hésitez pas à commenter sous cet article. Bonne fête à tous les chrétiens de l'île et d'ailleurs.