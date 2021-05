BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mardi 25 mai 2021 :



Motifs impérieux : quand le numéro vert donne de fausses informations

Alors que la levée des motifs impérieux entre La Réunion, Mayotte et la Métropole prévue le 9 juin est déjà semée d'embûches, le numéro vert n'est pas plus rassurant. Contactés suite à l'alerte d'un internaute, les services gouvernementaux du numéro vert spécial Covid répondent que la levée des motifs impérieux concernera "tout le monde". Il faudra alors insister pour demander une vérification : non, cette levée ne sera bel et bien effective que pour les personnes vaccinées. Un cafouillage de plus.

L'UE veut isoler le Bélarus après le déroutement d'un avion

Les dirigeants de l'UE sont appelés lundi à fermer l'espace aérien de leurs pays aux appareils du Bélarus et à adopter un nouveau train de sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko accusé d'avoir dérouté un avion de ligne européen pour arrêter un dissident.

Les prix à la consommation augmentent de 1,1 % en avril 2021

En avril 2021, les prix à la consommation augmentent de 1,1 % à La Réunion après la baisse de 0,4 % le mois précédent, indique l'Insee. "La hausse des prix concerne d'abord les services - notamment les services récréatifs, les assurances et le transport aérien -, puis les produits manufacturés dont l'habillement, et enfin les produits pétroliers. Les hausses des prix des légumes frais et du tabac contribuent aussi, dans une moindre mesure, à la hausse globale. Sur 13 mois, les prix augmentent de 1 %." Nous publions ci-dessous le bilan de l'Insee.

Piton de la Fournaise : clap de fin après plus de six semaines d'éruption

L'éruption qui a débuté le 9 avril 2021, s'est terminée en cours de nuit dernière, informe l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). L'éruption a duré plus de six semaines. La préfecture annonce le passage du volcan en phase de sauvegarde.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Comment prévoir le temps

Ce mardi 25 mai 2021, Matante Rosina est curieuse de savoir si vous avez des techniques pour savoir comment prévoir le temps. Elle, elle regarde dans le fond de sa tasse de café ou encore dans le fond de sa marmite à riz. Et vous ? est ce que vous observez les fourmis pour savoir s'il va pleuvoir ? ou encore les merles de Maurice ? Bref, elle veut tout savoir. et puis, elle se dit aussi que si le temps ne changeait jamais, la moitié des hommes n'auraient aucun sujet de conversation. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire sous cet article. Bonne journée.