Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 10 heures

En avril 2021, les prix à la consommation augmentent de 1,1 % à La Réunion après la baisse de 0,4 % le mois précédent, indique l'Insee. "La hausse des prix concerne d'abord les services - notamment les services récréatifs, les assurances et le transport aérien -, puis les produits manufacturés dont l'habillement, et enfin les produits pétroliers. Les hausses des prix des légumes frais et du tabac contribuent aussi, dans une moindre mesure, à la hausse globale. Sur 13 mois, les prix augmentent de 1 %." Nous publions ci-dessous le bilan de l'Insee. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En avril 2021, les prix à la consommation augmentent de 1,1 % à La Réunion après la baisse de 0,4 % le mois précédent, indique l'Insee. "La hausse des prix concerne d'abord les services - notamment les services récréatifs, les assurances et le transport aérien -, puis les produits manufacturés dont l'habillement, et enfin les produits pétroliers. Les hausses des prix des légumes frais et du tabac contribuent aussi, dans une moindre mesure, à la hausse globale. Sur 13 mois, les prix augmentent de 1 %." Nous publions ci-dessous le bilan de l'Insee. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)