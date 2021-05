Elle a déclaré forfait pour le Championnat du monde, mais la surfeuse Johanne Defay n'a pas dit son dernier mot. Ce mardi 25 mai 2021, elle a surmonté sa blessure au genou, indique le journal L'Equipe, pour se hisser en finale du "Search de Rottnest Island" en Australie, la 5ème manche du circuit pro 2021. Elle intègre donc le top 5. (Photo : M. Dunbar/World surf league)

Selon L'Equipe, la Réunionnaise Johanne Defay s'est offerte une 2ème place au Search de Rottnest Island. La surfeuse "n'avait plus été en finale depuis sa 2ème place au Surf Ranch en septembre 2019" note le journal sportif.

Johanne Defay se hisse donc au 5ème rang mondial, "à égalité de points avec Stephanie Gilmore" ajoute L'Equipe. "Je suis très contente de ma tournée australienne, c'est tellement bon de finir comme ça avec une place en finale. Je rentre à la maison maintenant pour me reposer, mettre au point une rééducation pour mon genou et me préparer pour le Surf Ranch, et le reste de la saison" a-t-elle déclaré.

