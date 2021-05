Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Dans la perspective de la révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 et du Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI). Le comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion et le préfet de La Réunion en concertation avec tous les acteurs publics locaux organisent jusqu'au 01 septembre 2021, une consultation publique", indique la préfecture de La Réunion dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration www.ipreunion.com)

