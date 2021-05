Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Ça roule très difficilement ce mardi 25 mai 2021 au matin en direction de Saint-Denis. Un premier accident intervenu à Cap Bernard et un second à 8h aux Potences, impliquant tous deux une voiture et une moto, entraînent de gros bouchons vers le nord. L'embouteillage remonte à Ravine à marquet à La Possession soit 15 km de bouchons en tout. Les deux accidents sont terminés et aucune voie n'est fermée mais la circulation est très compliquée. (Photo rb/www.ipreunion.com)

