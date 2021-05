BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 26 mai 2021 :



- Covid-19 : le taux d'incidence bat des records, la 3ème étape du plan de désescalade annulée

- Covid-19 : l'Académie de médecine préconise de rendre le vaccin obligatoire

- Deux mamans lancent une cagnotte pour leurs enfants atteints d'une maladie génétique

- Motifs impérieux : une action en justice contre les conditions imposées

- Département : lancement d'un atlas de l'esclavage à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé

Covid-19 : le taux d'incidence bat des records, la 3ème étape du plan de désescalade annulée

Jamais La Réunion n'avait atteint un taux d'incidence aussi élevé : 156,4 pour 100.000 habitants. Du 15 au 21 mai, 1.335 nouveaux cas ont été détectés et 13 décès ont été enregistrés, dont 12 résident à La Réunion. Si l'occupation des lits de réanimation, elle, reste stable, tous les indicateurs sont à la hausse. Un bilan dégradé qui pousse le préfet à annoncer d'ores et déjà l'annulation de la troisième étape de désescalade, prévue le 9 juin prochain. Une décision qui tranche avec son refus de revoir le calendrier en question, malgré une augmentation continue des chiffres.

Covid-19 : l'Académie de médecine préconise de rendre le vaccin obligatoire

L'Académie nationale de médecine estime mardi indispensable de rendre le vaccin obligatoire pour de nombreuses professions et de vacciner enfants et adolescents, seul moyen d'atteindre "une immunité collective suffisante" pour contrôler l'épidémie de Covid-19 "soit 90% de la population adulte ou 80% de la population totale (enfants inclus)", estime l'Académie. Cet organe consultatif se prononce sur les questions de santé publique et d'éthique médicale

Deux mamans lancent une cagnotte pour leurs enfants atteints d'une maladie génétique

Deux soeurs du sud de l'île organisent une cagnotte Leetchi pour acheter un véhicule adapté au transport de leurs enfants Warren et James tout deux atteints d'une myopathie de Duchenne, une maladie génétique qui provoque la dégénérescence des muscles. "On aimerait que nos enfants vivent normalement, fassent des choses simples de la vie comme par exemple passer du temps avec leur amis sans se prendre la tête" déclare l'une des mamans à Imaz Press

Motifs impérieux : une action en justice contre les conditions imposées

La levée des motifs impérieux, pour voyager entre La Réunion, Mayotte et la Métropole, est prévue pour le 9 juin à ce stade. Une mesure qui pourrait être remise en question, en fonction de la situation sanitaire actuellement dégradée. La troisième étape du plan de désescalade est d'ailleurs annulée, a annoncé le préfet. La condition pour voyager sans motif impérieux : être vacciné. Un critère qui pousse des citoyens à lancer une action en justice, représentés par maître Alex Vardin.

Département : lancement d'un atlas de l'esclavage à La Réunion

"Le Conseil départemental annonce le lancement d'un atlas de l'esclavage à La Réunion à l'occasion des 20 ans de la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité et en préfiguration du futur musée de Villèle" indique le Département de la Réunion dont nous publions le communiqué ci-dessous. Plus d'informations sur le site du Département.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé

Ce mercredi 26 mai 2021, Matante Rosina trouve qu'il fait de plus en plus frais. Dans l'Est et le Sud-Est, le temps est mitigé. Dans la matinée, quelques averses sont présentes de Sainte-Marie à Saint-Joseph en passant par les plaines. A la mi-journée, le soleil fait son retour pour donner un ciel lumineux. Sur le Port ou la région des plages, dès le lever du jour, le soleil est bien présent. Dans l'après-midi, le ciel s'assombrit et quelques pluies devraient faire leur apparition sur les hauteurs de l'Ouest et du Sud-Ouest. Le littoral des zones Est, Nord et Ouest profite de larges périodes ensoleillées. Le vent se calme enfin un peu à l'exception de la région du Port, de la Possession et de la baie de Saint Paul ( des rafales de 40km/h sont attendues). La mer est peu agitée à agitée sur le Nord et l'Ouest. Sur le Sud sauvage, elle reste forte.