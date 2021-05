Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les autorités sanitaires annoncent 2.074 nouveaux cas de dengue recensés entre le 10 et le 16 mai 2021. Le virus ne cesse de gagner du terrain mais l'ARS indique ne pas savoir si le pic épidémique a été atteint. Les secteurs Ouest (Saint-Paul) et Sud (Saint-Joseph et Saint-Pierre) sont les plus impactés. L'Ouest regroupe 70% des cas. Un nouveau décès lié à la dengue a également été enregistré durant cette semaine. Le total est de 11 morts liés au virus depuis le début de l'année. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture et de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les autorités sanitaires annoncent 2.074 nouveaux cas de dengue recensés entre le 10 et le 16 mai 2021. Le virus ne cesse de gagner du terrain mais l'ARS indique ne pas savoir si le pic épidémique a été atteint. Les secteurs Ouest (Saint-Paul) et Sud (Saint-Joseph et Saint-Pierre) sont les plus impactés. L'Ouest regroupe 70% des cas. Un nouveau décès lié à la dengue a également été enregistré durant cette semaine. Le total est de 11 morts liés au virus depuis le début de l'année. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture et de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)