Depuis le 24 mai 2021, internet tourne au ralenti à La Réunion, mais aussi à Mayotte. Un problème affecte en effet les câbles sous-marins délivrant internet. Des travaux de maintenance sur le câble SAT-3 (qui dessert SAFE) ainsi que des incidents sur les câbles EASSy et EIG (reliés au câble LION) en Egypte et au niveau de Port Soudon entrainent des perturbations notables sur les réseaux internet des opérateurs.

Certains services peuvent être momentanément perturbés : la navigation web depuis le réseau fixe et mobile (lenteur de chargement des pages web), les liaisons téléphoniques inter-opérateurs hors La Réunion et Mayotte, l’accès à la TV depuis la box SFR" signale SFR. Les sociétés de maintenance et en charge des travaux ont déjà mobilisé leurs équipes techniques pour rétablir la situation dans les meilleurs délais.

