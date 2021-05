Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Ce mercredi 26 mai 2021, Matante Rosina trouve qu'il fait de plus en plus frais. Dans l'Est et le Sud-Est, le temps est mitigé. Dans la matinée, quelques averses sont présentes de Sainte-Marie à Saint-Joseph en passant par les plaines. A la mi-journée, le soleil fait son retour pour donner un ciel lumineux. Sur le Port ou la région des plages, dès le lever du jour, le soleil est bien présent. Dans l'après-midi, le ciel s'assombrit et quelques pluies devraient faire leur apparition sur les hauteurs de l'Ouest et du Sud-Ouest. Le littoral des zones Est, Nord et Ouest profite de larges périodes ensoleillées. Le vent se calme enfin un peu à l'exception de la région du Port, de la Possession et de la baie de Saint Paul ( des rafales de 40km/h sont attendues). La mer est peu agitée à agitée sur le Nord et l'Ouest. Sur le Sud sauvage, elle reste forte.

Ce mercredi 26 mai 2021, Matante Rosina trouve qu'il fait de plus en plus frais. Dans l'Est et le Sud-Est, le temps est mitigé. Dans la matinée, quelques averses sont présentes de Sainte-Marie à Saint-Joseph en passant par les plaines. A la mi-journée, le soleil fait son retour pour donner un ciel lumineux. Sur le Port ou la région des plages, dès le lever du jour, le soleil est bien présent. Dans l'après-midi, le ciel s'assombrit et quelques pluies devraient faire leur apparition sur les hauteurs de l'Ouest et du Sud-Ouest. Le littoral des zones Est, Nord et Ouest profite de larges périodes ensoleillées. Le vent se calme enfin un peu à l'exception de la région du Port, de la Possession et de la baie de Saint Paul ( des rafales de 40km/h sont attendues). La mer est peu agitée à agitée sur le Nord et l'Ouest. Sur le Sud sauvage, elle reste forte.