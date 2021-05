Dans le cadre de l'opération des Prodiges de la République, lancée par Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, neuf lauréats ont été sélectionnés à La Réunion. 39 profils dont 23 jeunes avaient été proposés par leur entourage pour obtenir cette distinction. Cette action vise à récompenser des Français de moins de 30 ans qui se sont illustrés par leur engagement (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mme Camille Dagorne, sous-préfète en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse a reçu le mardi 25 mai 2021, Monsieur Kenny Techer, lauréat désigné pour représenter La Réunion afin de le féliciter pour son engagement et ses mérites et échanger sur son parcours. Il sera également convié à participer à une visioconférence organisée par Marlène Schiappa avec des lauréats des Prodiges de la République de toute la France.

"Toute l’année, des réservistes, des bénévoles, des citoyens s’engagent au service d’une cause ou de personnes. Pendant la crise sanitaire, des centaines de jeunes se sont ainsi mobilisés pour leurs voisins, leurs camarades ou auprès de personnes fragiles..." souligne la préfecture.

