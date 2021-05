Si l'investissement locatif Outre-mer est généralement un bon choix pour ceux qui veulent investir dans la pierre, une autre alternative intéressante existe grâce à la Loi Censi-Bouvard créant des opportunités de défiscalisation dans la location meublée non professionnelle (LMNP). C'est notamment le cas des résidences " Estudines " qui promettent une rentabilité de 3,45% et un accompagnement personnalisé de A à Z. Une manière de rentabiliser parfaitement son investissement tout en sécurisant l'avenir de vos enfants qui seront, à terme, prioritaires pour l'accès à ce type de logement.

La LMNP en résidences étudiants, une belle opportunité

En 2021, on ne compte que 146 000 logements pour près de 960 000 étudiants en recherche de logements. A l’heure où se prépare la rentrée universitaire, dans quelques mois, nombreux sont les étudiants à éplucher les petites annonces et à faire la tournée des agences pour trouver leur prochain logement.



De ce fait, investir dans des logements à proximité des universités et grandes écoles constitue souvent un choix rentable qui permet de sécuriser son investissement, mais pas forcément de le rentabiliser rapidement.



C’est cela qu’offrent les résidences Estudines, situées en Métropole, et qui permettent d’offrir une belle opportunité d’investissement locatif meublé non professionnel.

Les Estudines, une rentabilité de 3,45%

Si le locatif meublé non professionnel permet de bénéficier de plusieurs avantages, les Estudines, quant à elles, vous rendent éligible au dispositif Censi Bouvard et ses nombreux atouts : notamment une réduction d’impôts pouvant atteindre 33 000 euros (11% du montant d’achat HT sur 9 ans, jusqu’à 33 000 euros). Cette réduction sera valable jusqu’au 31 décembre 2021.

La combinaison de ces mesures fait des Estudines un placement immobilier lucratif offrant une rentabilité très intéressante de 3,45%, cela, tout en devenant propriétaire d’un bien meublé, équipé et prêt à vivre, proche de toutes les commodités (transports, commerces, services proximité) ainsi que des universités et des grandes écoles.

Un accompagnement de A à Z et des avantages pour vos proches



Acheter un logement en résidence gérée pour étudiants permet donc de rentabiliser son investissement, mais aussi de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Exit la recherche de locataires ou encore les démarches administratives, parfois lourdes et encombrantes, relatives à une location (quittance, état des lieux etc). C’est l’expert français de la gestion locative pour les étudiants qui assurera toute la gestion de votre bien.

Enfin, dernier avantage non négligeable, devenir propriétaire d’un logement " Les Estudines " offre à vos enfants un accès prioritaire à ce type de logement s’ils souhaitent effectuer leurs études en Métropole. Dans cette éventualité, ils bénéficieront d’une exonération de dépôt de garantie et les frais de dossiers seront offerts.



Sécurité, et rentabilité, les résidences Estudines ont tout pour plaire. Il ne vous reste plus qu’à prendre en main les clés de votre avenir.

