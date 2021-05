BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 27 mai 2021 :



- Covid-19 : pour voyager, l'obligation vaccinale devient une réalité

- Covid-19 : Restaurants, sports, culture... ils paient encore sans avoir rien cassé

- La Réunion en or et Maurice en argent brillent dans l'espace

- Dengue : 2.074 nouveaux cas et un décès confirmés

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée et peu ventée

Covid-19 : pour voyager, l'obligation vaccinale devient une réalité

Entre la mise en place du pass sanitaire et la levée des motifs impérieux pour les personnes vaccinées, il semble que le vaccin devienne un critère de plus en plus essentiel pour voyager. Certains s'insurgent, en rappelant qu'en France la vaccination anti-Covid n'est pas censée être obligatoire. Elle le devient malgré tout à La Réunion pour avoir le droit de sortir du territoire. Une contrainte qui se justifie d'un point de vue médical et sanitaire, mais qui a du mal à être assumée par les autorités.

Covid-19 : Restaurants, sports, culture... ils paient encore sans avoir rien cassé

Avec 1 335 cas et 13 décès durant la semaine du 15 au 21 mai 2021, La Réunion a enregistré de nouveaux records inquiétants, alors que la Métropole desserre peu à peu l'étau sanitaire. Conséquence immédiate, le plan désescalade débuté le 8 mai dernier et qui devait entrer dans une nouvelle phase le 9 juin prochain a été stoppé net. Au grand dam des restaurants, du monde sportif et culturel qui voient l'embellie retardée. Pourtant, ces secteurs - constamment ciblés depuis le début de l'épidémie -, ont toujours fait preuve d'exemplarité et n'ont jamais provoqué de foyers de contamination. Une fois de plus, ceux qui n'ont rien fait paient les pots qu'ils n'ont pas cassés. Ou lorsque les décisions prises dans la fébrilité par les autorités démontrent (encore) leur incohérence

La Réunion en or et Maurice en argent brillent dans l'espace

Notre île de La Réunion parée d'une magnifique robe dorée et notre voisine l'île Maurice revêtue d'une resplendissante robe argentée ont été photographiée de très (très haut) dans la nuit du dimanche 23 ami 2021 par les appareils de la la Station spatiale internationale. L'image est "tout simplement magique" commente la page Facebook ISS83, administrée par un passionné de l'espace, des planètes et des étoiles. Vous doutez de la beauté du spectacle ? Regardez

Dengue : 2.074 nouveaux cas et un décès confirmés

Les autorités sanitaires annoncent 2.074 nouveaux cas de dengue recensés entre le 10 et le 16 mai 2021. Le virus ne cesse de gagner du terrain mais l'ARS indique ne pas savoir si le pic épidémique a été atteint. Les secteurs Ouest (Saint-Paul) et Sud (Saint-Joseph et Saint-Pierre) sont les plus impactés. L'Ouest regroupe 70% des cas. Un nouveau décès lié à la dengue a également été enregistré durant cette semaine. Le total est de 11 morts liés au virus depuis le début de l'année. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture et de l'ARS.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée et peu ventée

Ce jeudi 27 mai 2021, Matante Rosina et Miyu, son chat, sont installés sur la varangue et profitent de ce magnifique ciel bleu ce matin. La matinée est ensoleillée et peu ventée sur l'ensemble du département. En fin de matinée, quelques petits nuages feront leur apparition. Les températures sont de saison avec 29°C le long du littoral, 22°C dans les cirques et 14°C au Maïdo. Le vent s'est affaiblit considérablement. La me est belle à peu agitée. Elle est localement agitée, sur les côtes exposées au déferlement d'une houle de secteur Est, de 1 mètre 50, à 1 mètre 80.