Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Ce jeudi 27 mai 2021, Matante Rosina et Miyu, son chat, sont installés sur la varangue et profitent de ce magnifique ciel bleu ce matin. La matinée est ensoleillée et peu ventée sur l'ensemble du département. En fin de matinée, quelques petits nuages feront leur apparition. Les températures sont de saison avec 29°C le long du littoral, 22°C dans les cirques et 14°C au Maïdo. Le vent s'est affaiblit considérablement. La me est belle à peu agitée. Elle est localement agitée, sur les côtes exposées au déferlement d'une houle de secteur Est, de 1 mètre 50, à 1 mètre 80.

