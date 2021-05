Le 27 mai, c'est un tout nouvel A330neo qui a atterri à Saint-Denis de la Réunion. Corsair dispose aujourd'hui de deux A330neo sur les 5 commandés à Airbus. Le troisième sera livré en juin 2021, et les deux derniers en décembre 2021 et avril 2022. Nous publions ici le communiqué de la compagnie. (Photo : Corsair)

La compagnie possédera alors l’une des plus jeunes flottes du marché, avec 9 avions dont cinq A330neo, d’une moyenne d’âge de 5 ans. L’A330neo est le dernier né des gros porteurs d’Airbus de moyenne capacité offrant le plus bas coût au siège/km.

Le tout nouvel avion de Corsair, l’A330neo fait son entrée à La Réunion. Corsair est la première compagnie à opérer la version 251 MTOW (Maximum Take-Off Weight / Masse maximum au décollage).

C’est dans l’océan Indien que cet avion aura le meilleur rendement en termes de performances opérationnelles. Tous les vols vers l’océan Indien seront opérés en A330neo à partir du 7 juin.

Corsair est la première compagnie à opérer le 251t, qui permet d’améliorer l’emport total (passagers et fret), jusqu’à 10 tonnes supplémentaires par rapport aux A330-300 actuellement opérés par la compagnie.

Le passage de la flotte en tout Airbus apporte une amélioration très significative de l’efficacité opérationnelle, ainsi que de la simplicité dans la gestion quotidienne de l’exploitation : production PN, maintenance, gestion des qualifications du personnel navigant.

- Une cabine ultra moderne pour améliorer le confort et l’expérience client -

Le premier vol commercial de cet A330neo au départ d’Orly et à destination de La Réunion est l’occasion de présenter aux Réunionnais cet avion de dernière génération.

Grâce à une cabine très moderne et très confortable, les clients bénéficient d’une expérience de vol considérablement améliorée avec de nombreuses innovations.

Dotée de 3 classes de voyage (business, premium éco, éco) qui accueillent 352 passagers (20 sièges en Business, 21 sièges en Premium, et 311 sièges en Economie dont 33 sièges en Eco+), les passagers apprécieront le calme de la cabine dans toutes les phases du vol. Et pour cause, il s’agit en effet de la cabine la moins bruyante de sa catégorie (réduction de 6 décibels par rapport aux appareils ancienne génération). Pour encore plus de confort, Corsair a prévu des rideaux réducteurs de bruit et de lumière, installés au niveau de tous les galleys.

Corsair a choisi SITA FOR AIRCRAFT, une société du groupe SITA, pour déployer la connectivité sur l'ensemble de sa flotte neo dans toutes les classes de voyage. Les passagers bénéficieront ainsi de niveaux de connectivité en vol sans précédent grâce à une offre haut débit par satellite (Inmarsat GX Aviation). Le wifi, disponible dans toute la cabine, est proposé via 4 packs qui répondent aux besoins de connexion de chaque passager, du messaging (pack contact) à l’échange de mails et messages (pack connexion), au surf (pack web), sans oublier le pack power qui permet d’utiliser Internet à pleine puissance (téléchargement de fichiers, etc.).

Un système de divertissement à bord (RAVE Centric IFE de Safran Passenger Innovations) dernière génération attend les clients qui profiteront, grâce à Global Eagle, d’une offre de divertissements très élargie. Films (plus de 100 dès septembre 2021), albums musicaux, playlists, radios, jeux, séries, programmes enfants… tout est réuni pour permettre aux passagers de profiter au maximum de leur voyage.

Corsair s’est également associée avec Safran et Stelia pour l’aménagement des sièges et l’agencement des espaces de repos du personnel navigant et des galleys.

- Un avion très respectueux de l’environnement -

Les performances environnementales de ce nouvel Airbus A330neo sont en très nette amélioration par rapport à celles des avions ancienne génération : réduction de 60% de l’empreinte sonore, et de 25% de consommation de carburant et d’émissions de C02 par siège. Outre la nouvelle option de motorisation (neo), l'appareil bénéficie d'une multitude d'innovations, notamment des améliorations aérodynamiques, de nouvelles ailes dotées d'extrémités de voilures qui, ensemble, contribuent aux améliorations des performances techniques et environnementales.

Pascal de Izaguirre, président-directeur général de Corsair : " C’est avec une immense joie et une grande fierté que Corsair arrive à La Réunion avec son tout nouvel A330neo. Corsair a 40 ans cette année, la compagnie s’offre une belle cure de jeunesse avec une flotte renouvelée à plus de 50% qui fera partie des plus jeunes flottes du marché. Nous sommes fin prêts pour accompagner la reprise du trafic avec un produit de grande qualité, tout en s’engageant avec détermination en faveur de la transition énergétique du transport aérien ".