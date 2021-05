BONJOUR LA REUNION - A la une de ce vendredi 28 mai 2021 :



- Covid-19 : le grand flou des mesures sanitaires

- CHU de La Réunion : nouvelle mobilisation du syndicat FO

- TCO : 26,5 millions d'euros pour moderniser des zones d'activités

- Vaccination : 142.200 Réunionnais.e.s ont reçu au moins une dose

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Au soleil

Covid-19 : le grand flou des mesures sanitaires

Les Réunionnais nagent dans le plus grand flou actuellement. Maintenant que la troisième étape du plan de désescalade du préfet a été annulée, rien n'indique comment vont se passer les semaines à venir. Les restaurateurs ne savent pas quand ils pourront totalement rouvrir, les salles de sport non plus... Une garantie, celle de la levée des motifs impérieux qui est bien maintenue au 9 juin. Pour l'instant.

CHU de La Réunion : nouvelle mobilisation du syndicat FO

Le syndicat FO Santé se mobilise de nouveau ce vendredi 28 mai 2021 dans le cadre d'une grève illimitée. Un rassemblement est prévu sur le parvis du site nord du CHU, pour interpeller la population sur le plan pluriannuel du CHU, concernant notamment la titularisation des contractuels au sein des établissements de l'île. Les personnels du site sud sont attendus sur place pour cette deuxième journée

TCO : 26,5 millions d'euros pour moderniser des zones d'activités

Après une phase d'étude entre 2019 et 2020, le TCO a défini un "programme pluriannuel d'investissement" pour 15 zones d'activités sur les communes du Port, de Saint-Paul, de La Possession et de Saint-Leu. Le programme regroupera des travaux de remise en état et de modernisation de ces zones jusqu'en 2027 pour un budget total de 26,5 millions d'euros. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO

Vaccination : 142.200 Réunionnais.e.s ont reçu au moins une dose

Depuis le début de la campagne de vaccination à La Réunion, 142.200 personnes ont reçu au moins une injection (soit 17% de la population totale). La vaccination est ouverte à toute personne âgée de 18 ans. De nouvelles dispositions sont prises pour faciliter l'accessibilité aux vaccins sur l'île et permettre au plus grand nombre de se protéger contre les formes graves de la maladie. Nous publions ici le communiqué de l'ARS.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Au soleil

Ce vendredi 28 mai 2021, Matante Rosina prévoit du beau temps sur l'ensemble de l'île. En fin de matinée, les nuages se développent dans les Hauts de l'île et quelques pluies pourraient tomber. Dans l'après-midi, le ciel est dégagé sur un large quart Nord-Ouest de l'île et nuageux à couvert. Au fil des heures, le ciel se dégage. Le vent de secteur Sud est faible. Les températures maximales sont comprises entre 25 et 28°C sur le littoral, , 14°C au Maïdo et 15°C au Pas de Bellecombe. La mer est peu agitée.