Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a annoncé ce vendredi 28 mai 2021 l'attribution du label "Internat d'excellence " à quatre nouveaux établissements scolaires de l'académie : le collège Marcel Goulette à Saint-Leu, le lycée Louis-Antoine Roussin à Saint-Louis, le lycée professionnel Isnelle Amelin à Sainte-Marie et le lycée Jean Hinglo au Port : internat de 104 places avec coloration professionnelle. Nous publions le communiqué ci-dessous (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a annoncé aujourd’hui l’attribution du label "Internat d’excellence " à quatre nouveaux établissements scolaires de l’académie :



- Collège Marcel Goulette à Saint-Leu : internat de 32 places avec coloration scientifique.



- Lycée Louis-Antoine Roussin à Saint-Louis : internat de 192 places avec coloration culturelle.



- Lycée professionnel Isnelle Amelin à Sainte-Marie : internat de 120 places avec coloration culturelle et professionnelle.



- Lycée Jean Hinglo au Port : internat de 104 places avec coloration professionnelle.

En mars dernier, le lycée Georges Brassens faisait partie des 54 établissements labellisés. Avec cette nouvelle phase qui voit donc 4 nouveaux internats d’excellence labellisés parmi les 253 qui voient le jour au niveau national, l’académie comptera donc 5 internats

d’excellence à la rentrée scolaire 2021.



Les internats d’excellence sont une chance pour les élèves. Ils s’inscrivent dans une dynamique de projet centrée sur la réussite scolaire et l’épanouissement des jeunes qu’ils accueillent. Chaque internat a une coloration particulière, qui permettra à l’interne de

s’épanouir dans un cadre scolaire ou périscolaire.



Cette dynamique s’incarne dans chaque établissement à travers une équipe dédiée. Cet encadrement fort, avec des personnels disponibles et à l’écoute des besoins de chaque jeune, est l’essence de l’internat. C’est ce qui produit un effet vertueux sur la vie scolaire des internes, mais aussi sur leur vie personnelle et familiale.



L’académie contribuera au renforcement de cet encadrement, en attribuant notamment à chacun des établissements labellisés une dotation complémentaire en emplois d’assistants d’éducation (AED).



- L’appel à projets " internat d’excellence " -



L’académie de La Réunion a transmis au ministère 5 projets d’internats d’excellence, sélectionnés en partenariat avec la Région et le Département. Au terme de l’examen des dossiers par le comité national de labellisation, présidé par le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, les 5 projets ont tous été retenus.



Ils se voient accorder le label " internat d’excellence " pour une durée de 5 années scolaires complètes. Pour leur renouvellement, les projets éducatifs d’internat devront faire l’objet d’une évaluation.



L’attribution du label constitue une reconnaissance institutionnelle du travail accompli par l’établissement candidat et devient ainsi un important outil de communication envers les familles et les élèves.



- L'internat d'excellence pour tous les élèves -



L’internat s’adresse à tous les collégiens et lycéens motivés qui souhaitent changer de cadre de vie pour réussir leurs études, construire leur projet professionnel, développer leur sens de la vie en communauté et des responsabilités.



Ces internats peuvent également répondre à des difficultés particulières rencontrées par des élèves qui ne bénéficient pas d’un environnement favorable pour réussir leurs études. Ces difficultés peuvent être d’ordre sociales, économiques ou familiales.



En mars dernier, le lycée Georges Brassens faisait partie des 54 établissements labellisés. Avec cette nouvelle phase qui voit donc 4 nouveaux internats d’excellence labellisés parmi les 253 qui voient le jour au niveau national, l’académie comptera donc 5 internats

d’excellence à la rentrée scolaire 2021.



Les internats d’excellence sont une chance pour les élèves. Ils s’inscrivent dans une dynamique de projet centrée sur la réussite scolaire et l’épanouissement des jeunes qu’ils accueillent. Chaque internat a une coloration particulière, qui permettra à l’interne de

s’épanouir dans un cadre scolaire ou périscolaire.



Cette dynamique s’incarne dans chaque établissement à travers une équipe dédiée. Cet encadrement fort, avec des personnels disponibles et à l’écoute des besoins de chaque jeune, est l’essence de l’internat. C’est ce qui produit un effet vertueux sur la vie scolaire des internes, mais aussi sur leur vie personnelle et familiale.



L’académie contribuera au renforcement de cet encadrement, en attribuant notamment à chacun des établissements labellisés une dotation complémentaire en emplois d’assistants d’éducation (AED).