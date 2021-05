Le syndicat FO Santé se mobilise de nouveau ce vendredi 28 mai 2021 dans le cadre d'une grève illimitée. Un rassemblement est prévu sur le parvis du site nord du CHU, pour interpeller la population sur le plan pluriannuel du CHU, concernant notamment la titularisation des contractuels au sein des établissements de l'île. Les personnels du site sud sont attendus sur place pour cette deuxième journée (Photo rb/www.ipreunion.com)

Une réunion avait été organisée vendredi 21 mai, dont l'issue n'avait pas satisfait le syndicat. "Dans le futur projet social, nous exigeons que la direction titularise 400 contractuels avant la fin de l'année" a indiqué Patrick Dolphin, secrétaire général de FO Santé sur le site Félix Guyon, lors de la première journée de mobilisation ce jeudi.



Le syndicat dénonce par ailleurs la précarisation des contrats au sein du CHU. "Certains d'entre nous sont en contractuels depuis trois, quatre voire cinq ans, c'est inadmissible !" s'est indigné Patrick Dolphin. Lors de la dernière réunion, la direction a indiqué pouvoir réaliser jusqu'à 429 titularisations sur la période 2019-2021. Un objectif loin des demandes du syndicat. La grille de paie des contractuels est par ailleurs pointée du doigt : le salaire n'aurait pas été revalorisé depuis 2015. Un salaire "dérisoire" aux yeux de FO Santé.



Le syndicat a donc appelé les personnels de l'hôpital à les rejoindre. "Nous sommes là pour vous défendre, pour défendre vos conditions de travail. Aujourd'hui, il y a des fuites dans nos métiers, car ces conditions se dégradent toujours un peu plus. Il faut que la direction se rende compte que nous avons fourni de gros efforts, notamment lors de cette crise covid, et qu'il est temps de titulariser les contractuels pour les remercier de leur travail" a appelé Jean-Marc, syndiqué à FO.



La mobilisation continue donc ce vendredi, et pourrait bien engendrer de nouveaux problèmes de circulation. Une distribution de tracts ce jeudi a en effet provoqué jusqu'à 13 km de bouchon sur la route du littoral. Une situation qui pourrait bien se répéter ce vendredi. "Nous n'avons que cette solution pour se faire entendre par l'ARS et la direction" a regretté le syndicat.



Le rassemblement se tient parallèlement à un comité technique d'entreprise, concernant la fermeture imminente du service d'urologie du site nord. La prise en charge se fera désormais par des praticiens libéraux, en lien avec le groupe Clinifutur. Une situation dénoncée par les différents syndicats.

Un autre rendez-vous est donné ce samedi à 10 heures devant la préfecture par différents acteurs sociaux. "Plus de 60 collectifs, associations et syndicats appellent à une mobilisation internationale, en Europe et au-delà, pour défendre un accès égalitaire à la santé" ont précisé les différents collectifs.

as/www.ipreunion.com / [email protected]