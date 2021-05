Ce vendredi 28 mai 2021, Vanessa Miranville s'est rendue dans la rue du maréchal Leclerc de Saint-Denis pour rencontrer les commerçant.e.s réunionnais.es. "La rue du maréchal Leclerc est un symbole du commerce de proximité et à la vie que ça créée" a-t-elle indiqué. Lors d'un point presse, Vanessa Miranville a abordé la situation économique et commerciale des commerçants et des entreprises réunionnais.e.s suite à la crise sanitaire liée au Covid-19. La candidate explique notamment qu' "il faut qu'il y ait une action collective de toutes les collectivités et qu'on soit efficace pour répondre aux demandes des citoyens". (photos : rb/www.ipreunion.com)

Vanessa Miranville est allée à la rencontre la rencontre des citoyens.ennes et des commerçant.e.s " un métier extrêmement important" précise-t-elle dans le cadre des élections régionales qui se dérouleront le 20 et 27 juin prochain. "La première chose quand on fait de la politique c'est la moralité et l'honneteté" tient à souligner Vanessa Miranville lors d'une discussion avec un piéton. La candidate se veut apolitique " j'étais dans un parti, c'est fini c'est le 20ème siècle" indique-t-elle. "Aujourd'hui ce qu'il faut c'est des citoyens qui se regroupent parce qu'ils ont un projet" ajoute-t-elle.



Regardez les échanges entre les Dionysiens et Vanessa Miranville sur "la souveraineté alimentaire et économique" de La Réunion et l'interview de la candidate aux régionales.





L'endroit choisi n'est pas anodin. En effet, la rue du maréchal Leclerc, est "un symbole du commerce de proximité, du lien, de la vie et qui évite le fait de prendre sa voiture" explique Vanessa Miranville. Ce"modèle précurseur" d'un éco-quartier "comme celui de La Possession" indique-t-elle, permettrait aux Réunionnais.es de profiter des activités quotidiennes, culturelles, sportives... tout en réduisant son empreinte carbone, notamment par l'utilisation de transports doux. "Il faut faire en sorte que le citoyen ait à portée de pied ou de vélo tout le confort du quotidien".

"Une action collective"

Vanessa Miranville a pu rencontrer divers catégories de la population : des commerçants, dont un installé depuis 40 ans, des étudiants et un SDF, tous et toutes qui ont une volonté de se faire accompagner. "Il faut que les institutions soient à l'écoute et soient coordonnées dans leurs actions" indique "Il faut qu'il y ait une action collective".



Regardez Vanessa Miranville à la rencontre des citoyen.nes et commerçant.e.s dans la rue piétonne du maréchal Leclerc ce vendredi 28 mai.

- "La situation actuelle est loin d'être facile"-

Vanessa Miranville a rencontré de nombreux commerçants "inquets" car les aides allouées pour pallier la crise économique liée au covid prennent bientôt fin. "On a entendu des commerçants nous dire que la situation actuelle est loin d'être facile pour eux, et qui sont inquiets car les aides s'arrêtent dans quelques mois" indique-t-elle. La candidate aux élections régionales préconise un soutien de la Région Réunion, des communes pour les aider à faire face à cette crise.

La crise économique qui a frappé de plein fouet La Réunion ne se révèle pas être la seule problématique du département. En effet, plusieurs citoyen.ne.s ont fait part de la difficulté à se déplacer dans l'île. "Un des problèmes majeur de La Réunion c'est les déplacements" indique Vanessa Miranville, qui prône le modèle de l'éco-quartier comme celui de la Possession. "Il faut revenir aux fondamentaux pour qu'on puisse avoir un mode de déplacement efficace tout autour de La Réunion" propose-t-elle.

Regardez l'interview de Vanessa Miranville sur les solutions de déplacement pour que tous.tes les Réunionnais.e.s aient accès à un mode de déplacement optimal.

