L'Insee a publié ce jeudi 27 mai 2021 une série de chiffres comparant la natalité en France de 2020 à celle de 2021. "En mars, les naissances continuaient d'augmenter et dépassaient légèrement celles de mars 2020 (+ 1 %). La hausse se poursuit en avril : 2.010 bébés sont nés en moyenne chaque jour contre 1.920 en avril 2020, soit une hausse de 4 %." A La Réunion cette hausse est de 2,1%. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Lors de la mise à jour de ce 27 mai 2021, le nombre de naissances survenues en avril 2021 est diffusé pour la première fois, les nombres de naissances des mois de février et mars 2021 sont révisés" prévient l'Insee. Une estimation plus précise sera disponible fin juin.

En janvier, "53.900 naissances ont eu lieu en France, soit environ 1.740 par jour. C’est 13 % de moins qu’en janvier 2020". En février la baisse est plus ténue, avec une diminution des naissances de 5%. En mars "les naissances se rétablissent" : "61.300 naissances en mars 2021, contre 60.800 en mars 2020, soit une hausse de 1%. La reprise des naissances se confirme en avril, avec une hausse sur un an plus marquée : 60.200 naissances en avril 2021, contre 57.700 en avril 2020, soit une augmentation de 4%" note l'Insee.

Pour La Réunion cette hausse entre avril 2020 et avril 2021 n'est que de 2,1% : on comptait 1.165 naissances en 2020 et 1.189 cette année, soit 24 bébés de plus.

De janvier 2020 à janvier 2021, notre département est passé de 1.069 à 964 naissances (-9,8%). En février, les naissances sont passées de 1.060 à 1.006 entre 2020 et 2021 (-5,4%). Et en mars les naissances sont reparties à la hausse, en accord avec la tendance nationale, en passant de 1.154 à 1.217 (+5,2%).

L'étude de l'Insee dans son intégralité est à retrouver sur ce lien.

www.ipreunion.com / [email protected]