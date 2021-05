Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Ce vendredi 28 mai 2021, Matante Rosina prévoit du beau temps sur l'ensemble de l'île. En fin de matinée, les nuages se développent dans les Hauts de l'île et quelques pluies pourraient tomber. Dans l'après-midi, le ciel est dégagé sur un large quart Nord-Ouest de l'île et nuageux à couvert. Au fil des heures, le ciel se dégage. Le vent de secteur Sud est faible. Les températures maximales sont comprises entre 25 et 28°C sur le littoral, , 14°C au Maïdo et 15°C au Pas de Bellecombe. La mer est peu agitée.

Ce vendredi 28 mai 2021, Matante Rosina prévoit du beau temps sur l'ensemble de l'île. En fin de matinée, les nuages se développent dans les Hauts de l'île et quelques pluies pourraient tomber. Dans l'après-midi, le ciel est dégagé sur un large quart Nord-Ouest de l'île et nuageux à couvert. Au fil des heures, le ciel se dégage. Le vent de secteur Sud est faible. Les températures maximales sont comprises entre 25 et 28°C sur le littoral, , 14°C au Maïdo et 15°C au Pas de Bellecombe. La mer est peu agitée.