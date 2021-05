L'ancien Premier ministre Manuel Valls ne s'est vraisemblablement pas fait que des amis lors de sa courte carrière politique à Barcelone. Un peu comme en France somme toute. C'est tout en humour que le programme parodique "Polònia" a décidé de railler Manuel Valls, qui a récemment démissionner de son poste de conseiller municipal à la maire de Barcelone. Le tout sur un air de la chanson "Moi...Lolita" d'Alizée (Photo d'illustration AFP)

La vidéo commence fort : un sosie - très ressemblant - de l'ancien Premier ministre entame un air de chanson, annonçant "Moi je suis Manuel Valls...L'enfant chéri des riches et des entrepreneurs". Débutent ainsi 2 minutes 37 de danses incongrues dans les rues barcelonnaises, où ses prises de position anti-indépendantiste, son manque de constance politique ("je fonderais peut-être un parti, je me fiche qu'il soit de droite ou de gauche"), sa docilité face au pouvoir en place ("je ferai ce qu'on me dit") et un racisme présumé contre les gens du voyage sont pointés du doigt ("chasse aux Roms"). Un portrait peu reluisant est donc dressé, comme cela a pu être le cas dans la presse française à l'époque où Manuel Valls faisait parti du gouvernement.

• Le clip sous-titré est à visualiser ici :

A noter que la Cour des comptes espagnole a épinglé en mars dernier Manuel Valls pour ses dépenses de campagne lors des élections municipales de 2019. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France que ce genre de problèmes semblent se poser. En attendant, l'ancien Premier ministre fait le tour des plateaux pour tenter de se frayer une nouvelle place sur la scène politique française. Pour le bonheur de tous. Ou pas.

