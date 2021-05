Le Championnat de France de Supermotard démarre ce week end dans l'Aveyron à Belmont sur Rance. Le jeune Enzo Hoarau sera de la partie. "Fasty Foxy" sera de nouveau aligné avec sa KTM85 portant le numéro 99. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Facebook/Enzo Hoarau)

Prenez 80% de circuit asphalte, 20% de circuit terre, ajoutez un soupçon d'obstacles, une pincée de courbes serrées, agitez et vous obtenez ce cocktail délicieusement complet qu'est le Supermotard. Cette discipline propre à la moto est le pendant deux roues du RallyCross automobile. Discipline complète s'il en est, le Championnat de France de Supermotard est une des compétitions les plus formatrices. Alliant glisse, équilibre, mise au point, explosivité, précision dans les trajectoires, cette discipline est un excellent exercice en vue de l'objectif prioritaire de la saison d'Enzo Hoarau qui reste la vitesse à travers le Championnat espagnol de Superbike (ESBK).

Le Championnat de France de Supermotard démarre ce week end dans l'Aveyron à Belmont sur Rance. Cette épreuve est organisée par le club MC Saint Affrique sur une base asphalte de Belmont qui est, historiquement une piste de karting. La partie terre du circuit a été totalement retravaillée pour l'occasion. Le tracé développe 1800m au total pour une section asphalte de 1450m.

Fasty Foxy sera de nouveau aligné avec sa KTM85 portant le numéro 99. Le Supermotard se pratique sur des montures type motocross avec la particularité d'être équipées de pneus asphalte dits slick. Bien que les compétitions de vitesse sur circuits constituent la priorité de la saison pour Enzo Hoarau, le jeune réunionnais prend très au sérieux ce Championnat. Dans un premier temps, c'est essentiellement le delta par rapport aux cadors qui sera étudié à la loupe et plus encore l'évolution de cet écart par rapport aux meilleurs et donc la compréhension et l'adaptation aux spécificités de cette nouvelle discipline pour lui.

Il faut dire que le niveau attendu dans la catégorie 04 (regroupant les jeunes pousses de la discipline) s'annonce relevé dès l'ouverture de ce championnat de France de Supermotard. Deux jeunes pilotes espagnols du tram SGR Grau Racing sont ravis de pouvoir se mesurer à leurs homologues français, il s'agit de : Jordi Gaya Hernandez et Max Serra Ginesta. Ils seront 14 pilotes engagés dans cette catégorie dont les ténors habituels de la discipline de ces dernières années dont Giani Catorc, Champion de France 2019. L'état d'esprit d'Enzo Fasty Foxy et de son team reste inchangé: c'est au contact des meilleurs que l'on progresse...