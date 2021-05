À La Réunion, 25% des personnes âgées de 15 à 75 ans fument du tabac quotidiennement et plus de la moitié sont des gros fumeurs. "Or, le tabac est un facteur de risque avéré pour 17 cancers, mais aussi diverses maladies cardio-vasculaires et respiratoires chroniques. Le tabac reste le produit psychoactif causant le plus de décès évitables avec 75 000 décès par an qui lui sont attribués en France" souligne l'ARS. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si le tabagisme quotidien avait tendance à diminuer ces dernières années, la crise du Covid-19 semble l’avoir fait repartir à la hausse. À l’approche de la journée mondiale sans tabac portée le 31 mai par l’OMS, l’Agence Régionale de Santé La Réunion et l'association SAOME souhaitent informer et sensibiliser la population sur les effets nocifs et mortels du tabagisme actif et passif.

- Le tabac : un enjeu de santé publique à La Réunion -

Situation du tabagisme à La Réunion :



• À La Réunion, 25% des 15 à 75 ans fument du tabac quotidiennement et plus de la moitié sont des gros fumeurs.



• À La Réunion, 580 décès ont été attribués au tabagisme en 2015 soit 11,6% des décès enregistrés dans l’année, parmi lesquels :



- 52% liés à des cancers

- 24% à des pathologies cardiovasculaires

- 17% à des affections respiratoires chroniques



- L’impact du tabac sur la santé -



Le tabac est un facteur de risque avéré pour 17 cancers (poumon, gorge, bouche, lèvres, pancréas, reins, vessie, utérus…), et diverses maladies cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, AVC, , hypertension artérielle…), ou respiratoires chroniques (BPCO)…



Pour la plupart des patients d’hospitalisés ou ayant une affection longue durée, le maintien du tabagisme est facteur de sur-risques opératoires, d’effets indésirables renforcés des traitements et plus globalement de dégradation du pronostic ou de la qualité de vie.

Une grossesse avec maintien du tabagisme signifie plus de risques de fausses couches, d’accouchements prématurés et de retard de croissance du fœtus.



- La lutte contre le tabagisme : une priorité -



La nouvelle stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 insiste sur la nécessité de réduire le tabagisme. Depuis 2018, l’Agence Régionale de Santé de La Réunion a retenu la lutte contre le tabagisme comme une priorité, et engagé un programme régional de réduction du tabagisme (P2RT) en mobilisant les différents acteurs. L’ARS poursuit deux objectifs principaux :



- Protéger les enfants et éviter l’entrée dans le tabagisme

- Encourager et accompagner les fumeurs vers le sevrage



De nombreuses actions ont déjà été développées et ont commencé à produire leurs effets. Le dispositif Lib’ Sans tabac propose d'aider les professionnels de santé libéraux qui souhaitent accompagner leurs patients fumeurs. Grâce à cette dynamique, le sevrage tabagique est rendu plus accessible, dans une démarche de parcours coordonné.



Le #MoisSansTabac mise sur un élan collectif en incitant les fumeurs à arrêter tous ensemble pendant un mois, en novembre, chaque année.



Dans un même esprit collectif, la dynamique des Lieux Sans Tabac (LST) se déploie à La Réunion. Cette démarche initiée historiquement dans les établissements de santé vise à offrir un environnement sans tabac ou avec des zones fumeurs circonscrites, en ayant une démarche active de prévention et d’accompagnement à la réduction du tabagisme auprès des patients, des salariés et du public.



L’ARS La Réunion a missionné SAOME pour venir en appui des structures qui voudraient se lancer dans cette dynamique collective.



- Qui est SAOME (Santé Addictions Outre-Mer) ? -



Basée à La Réunion, SAOME anime une communauté d’acteurs dans le domaine de l’addictologie et champs connexes.



Cette association loi 1901 constitue un dispositif de ressource et d’appui en addictologie, assurant 4 missions :



- Réseau de santé en addictologie à La Réunion

- Cellule d’appui à la prévention des conduites addictives – La Réunion Mayotte

- Animation territoriale et régionale

- Etudes et Recherches