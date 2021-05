Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Un trafiquant de tabac chimique a écopé de trois ans de prison avec mandat de dépôt et de 73.500 euros d'amende douanière par le tribunal de Saint-Pierre ce vendredi 28 mai 2021. Son arrestation a eu lieu suite à l'interception par les douanes d'un colis provenant de Chine dans lequel se trouvait 1 kg de poudre beige, "qui après analyse se trouve être du cannabinoïde de synthèse, produit inscrit sur la liste des substances classées stupéfiantes, plus communément appelé chimique" précise le parquet. Le destinataire a été arrêté le 25 mai, et déferré au parquet suite à sa garde à vue. Au total, 1,2 kg de poudre ont été saisis chez le trafiquant, pour une valeur marchande de 600.000 euros. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

