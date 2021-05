Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 24 mai au vendredi 28 mai 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 24 mai - 2 à 4 semaines d'attente après le vaccin pour pouvoir voyager

* Mardi 25 mai - Motifs impérieux : quand le numéro vert donne de fausses informations

* Mercredi 26 mai - Covid-19 : le taux d'incidence bat des records, la 3ème étape du plan de désescalade annulée

* Jeudi 27 mai - pour voyager, l'obligation vaccinale devient une réalité

* Vendredi 28 mai - Covid-19 : le grand flou des mesures sanitaires

Après plusieurs jours de flou la préfecture a mis à jour, en tout discrétion, sa "foire aux questions" sur la levée des motifs impérieux. C'est donc officiel : il faudra bien attendre deux semaines après avoir reçu la seconde dose du vaccin Pfizer, quatre semaines après une monodose du Janssen. Une information que le ministère des Outre-mer avait omis d'ajouter dans son communiqué du 19 mai et que les services de la préfecture ont démenti auprès de plusieurs voyageurs, avant de confirmer la nouvelle, ajoutée sur le site du ministère comme sur celui de la préfecture.

Alors que la levée des motifs impérieux entre La Réunion, Mayotte et la Métropole prévue le 9 juin est déjà semée d'embûches, le numéro vert n'est pas plus rassurant. Contactés suite à l'alerte d'un internaute, les services gouvernementaux du numéro vert spécial Covid répondent que la levée des motifs impérieux concernera "tout le monde". Il faudra alors insister pour demander une vérification : non, cette levée ne sera bel et bien effective que pour les personnes vaccinées. Un cafouillage de plus.

Jamais La Réunion n'avait atteint un taux d'incidence aussi élevé : 156,4 pour 100.000 habitants. Du 15 au 21 mai, 1.335 nouveaux cas ont été détectés et 13 décès ont été enregistrés, dont 12 résident à La Réunion. Si l'occupation des lits de réanimation, elle, reste stable, tous les indicateurs sont à la hausse. Un bilan dégradé qui pousse le préfet à annoncer d'ores et déjà l'annulation de la troisième étape de désescalade, prévue le 9 juin prochain. Une décision qui tranche avec son refus de revoir le calendrier en question, malgré une augmentation continue des chiffres.

Entre la mise en place du pass sanitaire et la levée des motifs impérieux pour les personnes vaccinées, il semble que le vaccin devienne un critère de plus en plus essentiel pour voyager. Certains s'insurgent, en rappelant qu'en France la vaccination anti-Covid n'est pas censée être obligatoire. Elle le devient malgré tout à La Réunion pour avoir le droit de sortir du territoire. Une contrainte qui se justifie d'un point de vue médical et sanitaire, mais qui a du mal à être assumée par les autorités.

Les Réunionnais nagent dans le plus grand flou actuellement. Maintenant que la troisième étape du plan de désescalade du préfet a été annulée, rien n'indique comment vont se passer les semaines à venir. Les restaurateurs ne savent pas quand ils pourront totalement rouvrir, les salles de sport non plus... Une garantie, celle de la levée des motifs impérieux qui est bien maintenue au 9 juin. Pour l'instant.

www.ipreunion.com / [email protected]