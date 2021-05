A l'occasion du prix Kalou, un concours récompensant les meilleurs publicités mettant en valeur l'ile, organisé par les étudiants en licence de communication, cinq agences de communication ont été récompensées en valorisant l'identité réunionnaise dans la publicité. L'annonce des résultats a eu lieu le vendredi 21 mai 2021 sur la page Facebook du prix Kalou. Nous publions le communiqué de l'évènement ci-dessous.

- Un projet porté par des jeunes Réunionnais -

Le prix Kalou est une compétition d’agences créée en 2015 par les étudiants de la licence professionnelle “métiers de la communication” à l’université de La Réunion, pour permettre au grand public de récompenser les publicités qui représentent le mieux l’identité réunionnaise.

Le prix Kalou permet aux agences de communication locales et aux marques, d’avoir un retour du grand public sur ce qu’il pense de leur travail.

- Les lauréats 2021 -

Pour cette 7ème édition, 138 publicités péi proposées par 11 agences de communication, ont été présélectionnées par un jury composé de l’humoriste Brice Liie, de professionnels de la communication et de représentants du grand public. Elles ont été soumises au vote des Réunionnais sur Facebook du 19 avril au 02 mai 2021 et au vote du jury le vendredi 21 mai 2021.

L’annonce des gagnants a eu lieu l’après-midi même sur la page Facebook du Prix Kalou en live avec l’humoriste Brice Liie.

Les lauréats de cette année sont :

● Catégorie print marques locales : l’agence Court Circuit avec sa création pour Australine.

● Catégorie print nationales et internationales : l’agence Havas Réunion avec sa création pour Canal+ Box.

● Catégorie print secteur public et associatif : l’agence Imagecorp avec sa création pour le syndicat du sucre

● Catégorie spot audiovisuel : l’agence Imagecorp avec son spot audiovisuel pour le syndicat du sucre également

● Coup de coeur des étudiants : l’agence The Others avec le spot audiovisuel “Air Austral”