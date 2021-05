BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 29 mai 2021 :



Quand (certaines) collectivités se mettent au service de la campagne

Comme à chaque scrutin, certaines collectivités se mettent en ordre de marche pour soutenir leur(s) candidats aux élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021. Mobilisation des agents, parfois hors de la légalité, utilisation détournée des fonds et du bien publics, les candidats et leurs soutiens rivalisent d'inventivité pour faire usage de ce qu'on appelle communément "l'appareil", qu'il puisse être municipal, régional, ou départemental

Dengue : les remèdes de grand-mère contre le virus

La dengue circule toujours plus à La Réunion, apportant avec elle son lot de désagré-ment. Fièvre, fatigue extrême, déshydratation, démangeaisons...Les symptômes sont nombreux et loin d'être agréables. Dans les pires des cas, le virus peut même vous mener à l'hôpital, ou même s'avérer mortel. De nombreux remèdes de grand-mère circule sur internet pour tenter d'apaiser un peu les malades, avec plus ou moins d'efficacité. Tour d'horizon de ces remèdes traditionnels.

Rétro : vaccins et attente, numéro vert, désescalade annulée, obligation vaccinale, flou sanitaire



* Lundi 24 mai - 2 à 4 semaines d'attente après le vaccin pour pouvoir voyager

* Mardi 25 mai - Motifs impérieux : quand le numéro vert donne de fausses informations

* Mercredi 26 mai - Covid-19 : le taux d'incidence bat des records, la 3ème étape du plan de désescalade annulée

* Jeudi 27 mai - pour voyager, l'obligation vaccinale devient une réalité

* Vendredi 28 mai - Covid-19 : le grand flou des mesures sanitaires

Les extraterrestres nous observent-ils ? Un rapport américain sur les ovnis très attendu

Les extraterrestres nous surveillent-ils? Pour le gouvernement américain, qui doit publier le mois prochain un rapport sur les "phénomènes aériens non identifiés", les mystérieux aéronefs aperçus ces dernières années par des pilotes militaires n'ont rien à voir avec de potentiels petits hommes verts, mais plutôt avec de très réels adversaires des Etats-Unis.a

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil généreux et temps sec

Ce samedi 29 mai 2021, avec ce beau temps, Matante Rosina va profiter de son week-end pour se balader. Le soleil est généreux et le temps sec dès le lever du jour. En début d'après-midi, les nuages se forment dans les Hauts de Saint-Denis à Sainte-Suzanne. Quelques gouttes sont possibles sur les hauteurs. Les températures de saison atteignent 20 à 23°C dans les cirques, 27 à 29°C le long du littoral. Le vent reste faible et la mer est belle à peu agitée.