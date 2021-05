La dengue circule toujours plus à La Réunion, apportant avec elle son lot de désagré-ment. Fièvre, fatigue extrême, déshydratation, démangeaisons...Les symptômes sont nombreux et loin d'être agréables. Dans les pires des cas, le virus peut même vous mener à l'hôpital, ou même s'avérer mortel. De nombreux remèdes de grand-mère circule sur internet pour tenter d'apaiser un peu les malades, avec plus ou moins d'efficacité. Tour d'horizon de ces remèdes traditionnels (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Les feuilles de papaye



C'est sûrement le remède le plus connu à La Réunion. Les feuilles de feuilles de papaye sont régulièrement transformées en jus pour faire baisser la fièvre des malades, mais aussi pour combattre les courbatures et la nausée. Si la concoction n'est pas des plus ra-goûtantes, elle semble faire son effet. Les feuilles doivent être pressées, écrasées ou passées à l'extracteur de jus et consommées plusieurs fois dans la journée.



• Les infusions



Les infusions de différentes épices et fruits feraient aussi des miracles. Plusieurs recettes s'offrent à vous : un mélange de thym, citron, oignon, cannelle et miel, ou encore un citron pressé, du miel, de la cannelle en poudre, un canon de rhum et deux dolipranes à l'intérieur fe-ront l'affaire. On ne garantit pas que le mélange soit très agréable à boire, cependant.

Certains internautes conseillent de leur côté une infusion de galabert rouge, avec les feuilles et les fleurs (sept feuilles dans un litre d'eau et 3 à 4 coeurs de cerises côtelé). L'Artemisia annua est elle aussi recommandée.



L'infusion de feuilles de cerise avec de la peau d'orange, deux gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée avec un cachet d'Efferalgan effervescent à l'intérieur a aussi été mentionnée. Pour les nausées, une tisane d'anis étoilé, ayapana, gingembre et clou de girofle ferait aussi l'af-faire.



• Les bains



Certains internautes ont aussi recommandé de prendre des bains, que ce soit pour les courbatures ou pour la fièvre. Un bain tiède avec de l'huile de menthe poivrée et romarin a été recommandé, tout comme le Zembaville, qui est conseillé pour les démangeaisons



• Boire beaucoup d'eau



Cela peut sembler tout bête, mais beaucoup ne s'hydratent pas assez lorsqu'ils sont malades. Il est essentiel de rester bien hydrater, et donc de boire régulièrement afin de soulager les courba-tures ou les maux de tête.



• Consommer des fruits et légumes



Il est important de consommer beaucoup de fruits et légumes riches en vitamine pour combattre la baisse du nombre de plaquettes dans le sang. Oranges, mandarines, citrons, ananas ou encore carottes feront très bien l'affaire, en jus ou à manger.

