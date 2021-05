Les premiers essais libres se terminent au Championnat de France de Supermotard 2021. Le jeune Réunionnais Enzo Hoarau a réalisé le meilleur chrono sur la piste de Belmont sur Rance dans l'Aveyron. Nous publions ci-dessous le communiqué de son fan club. (Photos DR)

C'est sous un ciel clair et par une météo sèche que le jeune réunionnais Enzo Hoarau a effectué ses premiers tours de roue dans le cadre du Championnat de France de Supermotard. Engagé en catégorie S4 au guidon de sa KTM85, Fasty Foxy n'aura pas mis longtemps pour prendre ses repères.

Après la vitesse en Espagne en ESBK il y a deux semaines et l'ouverture du Minivert en Motocross à Saint d"Angély, le week end passé, c'est dans l'Aveyron à Belmont sur Rance que le pilote de 12 ans s'est familiarisé avec ce nouveau circuit en signant le meilleur chrono des premiers essais libres. Fasty Foxy aura déroulé 4 tours de ce circuit utilisant une base de karting agrémenté d'une section terre de 350m et aura signé le chrono référence dans la dernière boucle.

Satisfaction légitime évidemment pour le pilote et son staff mais au-delà de ce chrono, c'est surtout la prise de repères et les réglages définis qui sont passés en revue. Enzo Hoarau débrieffe maintenant ces douze minutes en piste qui lui auront permis de jauger le potentiel de sa monture et les améliorations possibles à effectuer tant en terme de trajectoires que de définition du set up. En ce qui concerne le pilote, le sourire est évidemment de rigueur après ces premières boucles: "Je me sens à l'aise avec ma moto. Là c'était des essais libres, donc tranquilles mais ça va..."

Opposé à deux pilotes espagnols de pointe qui le suivent au classement du meilleur tour en piste, Fasty Foxy se sera permis le luxe de coller plus de deux secondes sur un tour au Champion de France Supermotard catégorieS4 en 2019.

Prochain rendez-vous en piste pour Enzo Hoarau à 14h30 local (16h30 heure Réunion) pour une deuxième séance d'essais libres avant la phase cruciale des qualifications à 15h50 local (17h50 Réunion).