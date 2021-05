Le Régiment du service militaire adapté (RSMA) organise un grand évènement les 3 et 4 julillet 2021 à la Nordev de Sainte-Clotilde pour fêter ses 55 ans de présence à la Réunion. "Régiment péi, le RSMA a fait de la réussite de la jeunesse réunionnaise son combat. Alors, pour fêter cette année anniversaire, le RSMA conduit depuis plusieurs mois un ensemble d'actions auprès des jeunes volontaires pour valoriser cet héritage commun et rappeler les valeurs qui animent le régiment" indique le RSMA. "Afin de satisfaire au protocole sanitaire en vigueur, le régiment invite tous les anciens volontaires à se faire vacciner dès à présent pour profiter de ce moment de convivialité unique !" ajoute le RSMA dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Par son accompagnement global, la mission du RSMA dépasse le seul cadre de la formation. Le régiment s’inscrit dans une démarche de développement de l’estime de soi ainsi que des qualités humaines et citoyennes de ses volontaires.



Dans le cadre de cette année anniversaire, le RSMA a donc souhaité élargir les horizons de ses volontaires en faisant appel à leur créativité. 3 artistes

réunionnais interviennent depuis le début de l’année au régiment :

- Frédéric Dussoulier, artiste plasticien, fait découvrir aux volontaires l’univers de la sculpture à travers la création d’une main géante, symbole de "la main tendue" du RSMA vers la jeunesse. Cette œuvre collective sera dévoilée au cours de l’événement anniversaire.

- Stéphanie Lebon, artiste plasticienne et peintre de lettres, intervient dans le cadre d’une résidence artistique du Département. Elle conduit un atelier écriture et production graphique qui aboutira à l’édition d’un ouvrage, d’ici la fin de l’année. Les productions graphiques mettant en scène des récits de vies seront exposées au cours de l’événement anniversaire.

- Meo, graffeur mondialement reconnu, initie les volontaires à l’art du street art avec la réalisation au sein du quartier Suacot de spectaculaires fresques qui viendront habiller durablement les bâtiments.

- Réunir toute la "famille" du RSMA : la régiment convie tous ses anciens volontaires -

Rendez-vous phare de cette année anniversaire, un événement est organisé à La Nordev (Sainte- Clotilde) les 3 et 4 juillet 2021. À cette occasion, le RSMA souhaite réunir toutes les générations de volontaires formés dans ses rangs. Cette initiative inédite dans l’histoire du RSMA permettra de partager les souvenirs mais aussi des récits de réussites si inspirants pour la jeune génération.



Une exposition co-réalisée par le Département et le RSMA sera par ailleurs inaugurée, retraçant l’histoire commune de La Réunion et du régiment. La journée du 3 juillet sera dédiée aux anciens du RSMA et aux cérémonies militaires, le dimanche 4 juillet sera accessible gratuitement au grand public. Un forum de présentation des métiers, des animations et des espaces d’exposition rythmeront ces journées consacrées à la valorisation de la jeunesse réunionnaise.



Dans le cadre des règles de lutte contre la Covid-19 et de la mise en place du pass sanitaire, il sera souhaitable d’avoir un schéma vaccinal complet pour faciliter les accès. Le RSMA communiquera courant juin le programme détaillé et une campagne d’information sera lancée pour annoncer l’événement.



Cet événement est organisé dans le respect du plan de désescalade progressif présenté par la préfecture de La Réunion le 5 mai 2021 et du dispositif de pass sanitaire. Ses modalités d’organisation pourront évoluer en fonction de la situation sanitaire".