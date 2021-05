BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 30 mai 2021 :



Sport sur ordonnance : favoriser l'activité physique et sportive de chacun

Vincent Hoareau, ancien handballeur professionnel, dévoue désormais sa carrière aux autres en tant que correspondant régional de la stratégie nationale sport-santé 2019-2024 à la DRAJES (Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports). Il nous explique les enjeux du sport-santé sur notre territoire.

Dans les écoles, la fête des parents évite des laisser des enfants sur le carreau

Ce dimanche 30 mai 2021, on fête les mamans. L'occasion de se rassembler autour d'un bon repas en famille, sans oublier fleurs, chocolats ou les traditionnels colliers de pâtes... Mais depuis quelques années aussi, dans les écoles, la fête des mères et la fête des pères font place à la fête des parents. Un léger changement de tradition pour s'adapter aux réalités familiales : départ d'un parent, familles monoparentales, homoparentales, décès... Pour ne créer aucun mal-être chez les enfants. Un papa vivant dans l'Hérault a d'ailleurs écrit au président de la République pour demander la création officielle d'une fête des parents.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Tortues, coco-fesse, espace, endormi, Manuel Valls

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : Départ pour les Galapagos où des experts ont découvert la Chelonoidis phantasticus, une espèce de tortue géante qui était déclarée éteinte. Direction Le Tampon où la plus grosse graine du monde a été plantée au parc des Palmiers. Une graine de "coco-fesse" qui pesait 6 kg, rien que ça !. Maintenant, on s'envoie en l'air pour admirer La Réunion dorée et Maurice argentée depuis l'espace. On termine par cet endormi de deux mètres de long et de 150 kg, oui oui, mais un endormi mécanique

Pêche au requin et course à la tortue pour préserver les espèces des Galapagos

Emergeant des eaux turquoises des Galapagos, un aileron rôde autour de la chaloupe. Capturé à la main, le requin sera vite libéré, muni d'une puce permettant d'en suivre l'évolution, comme d'autres espèces de cet archipel unique, réserve biosphère de la planète.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuageux dans le Nord et Nord-Est

Ce dimanche 30 mai 2021, Matante Rosina souhaite une bonne fête à toutes les mamans de l'île et d'ailleurs. Elle prévoit un beau temps au lever du jour mais quelques nuages débarquent sur le littoral nord en matinée. Ces nuages pourraient amener quelques gouttes du côté de Saint-Denis jusqu'à Saint-André. En fin de matinée, les nuages continuent à se former et à déborder du côté de la Montagne et des Hauts de Saint-Denis et Sainte-Marie, ainsi que les Hauts de la Providence et de Saint-Paul. Les températures sont fraîches au petit matin : 08° et 09°C dans le cirque de Salazie, 07° à 08°C au Volcan, et entre 20 et 23°C le long du littoral. Le vent de sud-Est commence légèrement à se renforcer. La mer est belle et peu agitée, avec une houle de secteur Sud-Est de 1 mètre et 1 mètre 50.