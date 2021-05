Publié il y a 42 minutes / Actualisé le Vendredi 28 Mai à 13H00

Ce dimanche 30 mai 2021, Matante Rosina souhaite une bonne fête à toutes les mamans de l'île et d'ailleurs. Elle prévoit un beau temps au lever du jour mais quelques nuages débarquent sur le littoral nord en matinée. Ces nuages pourraient amener quelques gouttes du côté de Saint-Denis jusqu'à Saint-André. En fin de matinée, les nuages continuent à se former et à déborder du côté de la Montagne et des Hauts de Saint-Denis et Sainte-Marie, ainsi que les Hauts de la Providence et de Saint-Paul. Les températures sont fraîches au petit matin : 08° et 09°C dans le cirque de Salazie, 07° à 08°C au Volcan, et entre 20 et 23°C le long du littoral. Le vent de sud-Est commence légèrement à se renforcer. La mer est belle et peu agitée, avec une houle de secteur Sud-Est de 1 mètre et 1 mètre 50.

