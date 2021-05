Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les policiers et les gendarmes donnent le bilan des contrôles routiers effectués ce week-end. Les policiers ont relevé 70 infractions et les gendarmes 255. La gendarmerie fait état de deux conducteurs, tous deux contrôlés positifs aux stupéfiants alors qu'ils transportaient des enfants. Nous publions ci-dessous les communiqués de la police et de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les policiers et les gendarmes donnent le bilan des contrôles routiers effectués ce week-end. Les policiers ont relevé 70 infractions et les gendarmes 255. La gendarmerie fait état de deux conducteurs, tous deux contrôlés positifs aux stupéfiants alors qu'ils transportaient des enfants. Nous publions ci-dessous les communiqués de la police et de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)