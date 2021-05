Publié il y a 40 minutes / Actualisé le Vendredi 28 Mai à 16H28

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : Départ pour les Galapagos où des experts ont découvert la Chelonoidis phantasticus, une espèce de tortue géante qui était déclarée éteinte. Direction Le Tampon où la plus grosse graine du monde a été plantée au parc des Palmiers. Une graine de "coco-fesse" qui pesait 6 kg, rien que ça !. Maintenant, on s'envoie en l'air pour admirer La Réunion dorée et Maurice argentée depuis l'espace. On termine par cet endormi de deux mètres de long et de 150 kg, oui oui, mais un endormi mécanique (Photos : ville du Tampon)

