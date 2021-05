BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 31 mai 2021 :



Régionales : Didier Robert à la tête d'une liste d'ennuis judiciaires

Didier Robert se dit qu'il a réussi un grand coup en construisant, sur le papier du moins, "l'union des droites et des centres" en vue des régionales des dimanches 20 et 27 juin 2021. La photo de famille faite le mardi 4 mai 2021 à Bras-Panon donne à voir des maires, parlementaires et un président du Département unis derrière leur poulain. Si tous partagent très certainement, officiellement du moins, avec le président de Région sortant une convergence en termes de volonté de l'emporter, d'autres partagent avec Didier Robert des choses moins flatteuses, telles que quelques soucis avec la justice

Dordogne : la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver l'ancien militaire lourdement armé

La chasse à l'homme engagée dimanche en Dordogne se poursuit ce lundi matin pour retrouver un ancien militaire lourdement armé, recherché après avoir tiré sur des gendarmes appelés pour des violences familiales au Lardin-Saint-Lazare, un village à une trentaine de kilomètres de Sarlat. Le forcené a déjà condamné quatre fois pour violences conjugales

Océan Indien : des voyages encore compliqués par le Covid

Alors que les questions de voyages et réouverture des frontières sont sur toutes les bouches, qu'en est-il dans la zone océan Indien ? Le Covid-19 modifie nos possibilités de circuler. Tour d'horizon de la situation sanitaire et des possibilités de voyages entre les différents territoires de la zone.

Deux conducteurs positifs aux stupéfiants alors qu'ils transportaient des enfants

Les policiers et les gendarmes donnent le bilan des contrôles routiers effectués ce week-end. Les policiers ont relevé 70 infractions et les gendarmes 255. La gendarmerie fait état de deux conducteurs, tous deux contrôlés positifs aux stupéfiants alors qu'ils transportaient des enfants. Nous publions ci-dessous les communiqués de la police et de la gendarmerie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil ou pluie

Au soleil ou sous la pluie ce lundi 31 mai 2021 ? Matante Rosina compte sur vous pour lui donner des nouvelles du temps du côté de chez vous. N'hésitez pas à publier une photo dans les commentaires sur nos différents réseaux sociaux ou tout simplement nous dire si le soleil brille ou si la pluie est présente sur votre ville.