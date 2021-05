Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 minutes

Le Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre (CPCS) annonce que la date retenue pour les élections des Commissions mixtes d'usine (CMU) est fixée au mercredi 2 juin 2021 de 8h à 16h. "Les arrêtés préfectoraux n° 793 et 854 précisent l'organisation des procédures de vote selon 2 collèges de livreurs de - 700 tonnes et de + 700 tonnes de canne" indique la préfecture. " La liste définitive des électeurs, et les listes des syndicats candidats sont actuellement affichées à la Direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (Daaf) de Saint-Denis et de Saint-Pierre ainsi que dans les pôles canne" ajoute la préfecture. Les électeurs doivent se munir d'une pièce d'identité valide et d'un stylo. Retrouvez ci-dessous le tableau des lieux de vote communiqué par la préfecture. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

