Cinq acteurs locaux se mobilisent dans la lutte contre l'usage du plastique et la protection de l'environnement en lançant l'association Plastik'Akoz. Antenne Réunion, le Crédit agricole de La Réunion, EDF Réunion, E.Leclerc Réunion et Suez RV Réunion s'engagent à "réduire leur impact environnemental" indique Plastik'Akoz. L'association soutient la première opération "No Plastic challenge" initiée par l'association "No plastic in my sea". Vous pouvez y participer jusqu'au 15 juin 2021. Cette opération "doit permettre de sensibiliser les consommateurs, entreprises, collectivités, associations et établissements scolaires à un usage plus raisonné du plastique" indique l'association Plastik'Akoz dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : Plastik'Akoz)

Les chiffres sont implacables. A La Réunion, 21 249 tonnes de plastiques ont été importées et consommées en 2020, dont un tiers à usage unique. 3500 tonnes ont été collectées, traitées puis exportées en Asie pour être valorisées et les deux décharges de La Réunion seront saturées d’ici la fin de l’année 2021. C’est face à cet accablant constat que cinq acteurs locaux ont décidé de se mobiliser.



Le 7 juillet 2020, Antenne Réunion, le Crédit agricole de La Réunion, EDF Réunion, E.Leclerc Réunion et Suez RV Réunion ont acté la création de l’association Plastik’Akoz. Conscients de l’urgence écologique provoquée par l’utilisation généralisée et massive du plastique, ces cinq acteurs s’engagent ainsi à agirde manière concrète en accompagnant des projets territoriaux et adaptés visant à lutter contre ce fléau environnemental.

- 5 acteurs engagés à réduire leur impact environnemental -

Plastik’Akoz c’est d’abord une charte d’engagement aux bonnes pratiques à mettre en œuvre dans son entreprise. Les cinq acteurs locaux à l’initiative de Plastik’Akoz ont décidé de s’engager directement à réduire leur impact environnemental en modifiant leur fonctionnement interne. Antenne Réunion, le Crédit Agricole de La Réunion, EDF Réunion, E. Leclerc Réunion et Suez RV Réunion s’engagent à :

- supprimer progressivement le plastique à usage unique ;

- réduire, gérer et trier leurs déchets de manière à ce qu’ils suivent les filières appropriées et existantes sur le territoire ;

- impliquer leurs collaborateurs pour en faire les premiers ambassadeurs de la cause ;

- réaliser des achats plus responsables sur le territoire, embarquant ainsi leurs partenaires et fournisseurs dans cette démarche.



Enfin, les membres de Plastik’Akoz souhaitent sensibiliser l’ensemble des parties prenantes dans cette démarche et cet objectif de préservation du territoire pour qu’ils rejoignent leur cause. L’association prévoit également de soutenir chaque année une action contre la pollution plastique. L’objectif est d’initier un mouvement avec les acteurs locaux de la filière, sensibiliser le plus grand nombre à la lutte contre les mauvaises pratiques liées au plastique et fédérer à la cause sous un angle ludique, pédagogique et convivial.

- Spot vidéo pour le "No Plastic challenge" -

Baptisée " No Plastic Challenge " et organisée par l’association "No plastic in my sea", la première opération soutenue par Plastik’Akoz se déroulera du 25 mai au 15 juin. Elle doit permettre de sensibiliser les consommateurs, entreprises,collectivités, associations et établissements scolaires à un usage plus raisonné du plastique. Plastik’Akoz y contribuera via la réalisation et la diffusion d’un spot vidéo montrant les éco-gestes adoptés au sein des 5 entreprises partenaires pour limiter l’usage du plastique en entreprise.



Regardez la vidéo de Plastik'Akoz sur le "No Plastic challenge"







Ici pour participer au "No Plastic challenge"

