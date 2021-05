Les élections régionales auront lieu les dimanche 20 juin et 27 juin 2021. Dans le gymnase Reydellet à Saint-Denis les opérations de mise sous plis des listes, des professions de foi et des bulletins des candidat.e.s ont commencé. Comme pour chaque élection, des dizaines de milliers d'enveloppes contenant plus de six millions de documents seront distribués dans les boites aux lettres des Réunionnaise.s. Le préfet de La Réunion Jacques Billant s'est rendu sur place ce lundi 31 mai pour suivre les opérations qui auront lieu jusqu'au 4 juin. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

La chaleur ne les rend pas moins efficace. Dans le gymnase Reydellet à Saint-Denis, 300 personnes sont rassemblées pour mettre les professions de foi et les bulletins de vote dans les enveloppes pour les électrices et électeurs de La Réunion. Les opérations de mises sous enveloppes ont débuté dès le jeudi 27 mai et se poursuivront donc jusqu'au 4 juin.

Au total plus de "6 millions de listes seront distribués aux 660 000 électeurs de La Réunion" précise la préfecture. Sur les 11 candidats, un seul n'a pas donné de documents de propagande. 10 listes, professions et fo et bulletins de vote qui sont placés dans les enveloppes. Regardez

La préfecture a dû revoir son organisation pour tenir compte du protocole sanitaire " On emploie moins de monde que d'habitude pour respecter le protocole sanitaire qui a été élaboré au niveau national pour ces opérations de mise sous plis et qui sont bien sur complètement appliqués ici" détaille le préfet de La Réunion Jacques Billant. "Tout est mis à disposition, on a le masque, un mètre de distance de sécurité, on se désinfecte souvent les mains donc tout est respecté" précise Tatiana Barlieu, chargée de mettre les listes dans les enveloppes.

"Nous nous sommes appuyés, comme nous le faisons chaque année, sur des associations d'insertion pour pouvoir mobiliser des personnes qui sont généralement en demande d'emploi" explique Jacques Billant. "Ce sont des opérations longues mais qui demandent beaucoup d'attention pour que le travail soit fait correctement, c'est important" ajoute-t-il

Retrouvez ci-dessous l'interview du préfet

Retrouvez l'interview de Tatiana Barlieu