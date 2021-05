Didier Robert se dit qu'il a réussi un grand coup en construisant, sur le papier du moins, "l'union des droites et des centres" en vue des régionales des dimanches 20 et 27 juin 2021. La photo de famille faite le mardi 4 mai 2021 à Bras-Panon donne à voir des maires, parlementaires et un président du Département unis derrière leur poulain. Si tous partagent très certainement, officiellement du moins, avec le président de Région sortant une convergence en termes de volonté de l'emporter, d'autres partagent avec Didier Robert des choses moins flatteuses, telles que quelques soucis avec la justice (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Didier Robert, une épée de Damoclès et plusieurs enquêtes préliminaires -

Il convient de commencer évidemment par le leader de cette liste régionale, Didier Robert qui briguera donc un 3ème mandat à la tête de la Région Réunion. Après moults hésitations, la droite et une partie du centre réunionnais ont donc décidé de soutenir le président sortant.

Si ces hésitations ont porté, pour une partie, sur le profil et le bilan de Didier Robert, elles sont surtout dues aux différentes affaires dont doit faire face ce dernier actuellement, à commencer par l’affaire dites des Musées Régionaux dans laquelle il est poursuivi pour plusieurs griefs : prise illégale d'intérêts par chargé de mission de service public, abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, concussion par chargé de mission de service public (il lui était reproché de ne pas avoir écrêter ses revenus pour ne pas dépasser le plafond de rémunération autorisée pour des élus).

Il a été jugé le 23 avril et le 21 mai le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à 3 ans d'inéligibilité et 15 mois de prison avec sursis. C'était exactement ce que ce que le parquet avait requis à son encontre. Didier Robert a par contre été relaxé des faits reprochés de concussion, mais le procureur a fait appel de cette relaxe. Le président sortant sera donc rejugé pour la totalité de mises en

Didier Robert a d’ores et déjà annoncé qu’il ferait appel de cette décision, mais le moins que l'on puisse dire est que cette condamation est un gros boulet attafhcé à sa cheveille de candidat tête de liste.

Cela d'autant ue ce n’est pas la seule affaire à laquelle il doit faire face. En effet, le président de Région et sa collectivité font l’objet actuellement de plusieurs enquêtes préliminaires. L’une porte sur le nombre de collaborateurs et conseillers techniques employés par la Région. A l'époque Imaz Press révélait que le cabinet ne comptait pas moins de 166 membres.

Et il y a aussi cette autre affaire de corruption supposée concernfant le marché de la NRL mise au jour par Imaz Press en 2015. Une quinzaine de perquisitions avaient été menées au domicile de Didier Robert et de ses proches dans le cadre de ces investigaations ouvertes par le parquet national financier. Dans cette affaire, le conseiller régional Dominique Fournel avait d'ailleurs été placé en garde à vue. Cet élu est de nouveau présent sur liste de Didier Robert pour les prochaines régionales

- Certains alliés de Didier Robert pas mieux lotis -

Si Didier Robert dit pouvoir pouvoir compter sur le soutien d'une dizaine de maires et autres élus, il doit sans doute se murmurer à lui même que certains d'entre-eux alourdissent le boulet fixé à sa cheville.

C’est le cas du maire de Saint-Philippe et fidèle lieutenant de Didier Robert, Olivier Rivière qui a été condamné le 25 mars dernier à 10 000 euros d’amende, 8 mois de prison avec sursis et à 3 ans d’inéligibilité pour avoir perçu un montant d’indemnités supérieur au plafond autorisé. Si ce dernier a décidé de se pourvoir en cassation, son avenir politique semble plus que jamais menacé.

Le maire de l’Etang-Salé, Jean-Claude Lacouture a lui aussi quelques soucis avec la justice. En mars 2019, l’édile a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et à 5 000 euros d’amende pour des faits présumés harcèlement moral à l'encontre de Mireille Malet, l'ancienne directrice du Centre communale d'actions sociales (CCAS) de la commune. h

En novembre 2019, Jean-Claude Lacouture a été entendu sous le régime de la garde à vue par la brigade de recherche dans une affaire d’emploi fictif présumé.

Plus récemment, le 25 mars dernier, le maire de l’Etang-Salé a passé 6 heures en garde à vue dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie dans le cadre d’une enquête ouverte en décembre 2020, par le parquet de Saint-Pierre, pour trafic d’influence, favoritisme et prise illégale d’intérêt autour de l’opération immobilière "Vient Ilet". Cette affaire fait suite à la publication d’un rapport de la Chambre régionale des comptes pointant du doigt les conditions de cession par la mairie de terrain lui appartenant, en centre-ville, à un promoteur immobilier, sans mise en concurrence ou appel à projets, puis d’achats de bureaux sur ce même terrain.

Les deux autres supporters de Didier Robert dans le viseur de la justice sont Jean-Louis Lagourgue, l’ancien maire de Sainte-Marie, et Richard Nirlo, le nouveau maire de la commune. Leur gestion de la commune est en effet pointée du doigt depuis plusieurs années avec soupçon de détournement de fonds publics, de corruption, de recels, de faux et usage de faux, de trafic d'influence et de favoritisme. Cela a d’ailleurs valu à l’actuel maire quelques heures de garde à vue, en décembre 2019.

En juillet 2020, Richard Nirlo avait été de nouveau placé en garde à vue pour des soupçons de détournement de fonds publics.

Parmi les différentes affaires, il est question d’attribution de primes excessives à différents agents de la mairie, de terrains acquis dans des conditions suspectes, la gestion du CCAS, le marché de ramassage des ordures ménagères ou encore les conditions d’attribution de la concession d’aménagement de la ZAC Beauséjour.

Si Jean-Louis Lagourgue n’a pour l’heure pas été inquiété, Richard Nirlo étant le maire en fonction et celui qui doit donc répondre de la gestion de sa commune, l’actuel sénateur n’est pour autant pas encore sorti d’affaire.

- Tout cela fait un peu désordre -

Vous êtes perdus dans cette avalanche d'affaires ? Allez on récapitule rien que pour vous :

- Didier Robert, tête de liste, condamné à 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité

- Olivier Rivière condamné à 10 000 euros d’amende, 8 mois de prison avec sursis et à 3 ans d’inéligibilité

- Jean-Claude Lacouture condamné à 3 mois de prison avec sursis et à 5 000 euros d’amende. Par ailleurs, entendu deux fois sous le régime de la garde à vue

- Richard Nirlo, placé deux fois en garde à vue

- Jean-Louis Lagourgue mis en cause dans l'une des affaires concernant aussi Richard Nirlo

Toutes ces affaires portent sur des faits supposés de malversations financières concernant des fonds publics

Vous avez tout bien suivi ? Oui ? Alors vous vous dites que tout cela fait un peu désordre lorsque l'on dit vouloir travailler uniquement pour le bien de La Réunion sans jamais penser à satisfaire ses intérêts personnels…

Mais sans doute avez-vous (et nous avec vous) mauvais esprit..

