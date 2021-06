Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 38 minutes

"Après un appel à projet de la préfecture de La Réunion, l'Etat accorde une aide de 4 millions d'euros pour réhabiliter et recycler d'anciens bâtiments urbains et ainsi éviter de construire sur des terrains agricoles. La campagne se déroulera sur la période 2021-2022 et concernera 8 projets dans les communes du Port, de la Rivière Saint-Louis, de Saint-Benoît, de Saint-Denis et de Saint-Paul" indique la préfecture de La Réunion dont nous publions ci-dessous le communiqué du préfet de la Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Après un appel à projet de la préfecture de La Réunion, l'Etat accorde une aide de 4 millions d'euros pour réhabiliter et recycler d'anciens bâtiments urbains et ainsi éviter de construire sur des terrains agricoles. La campagne se déroulera sur la période 2021-2022 et concernera 8 projets dans les communes du Port, de la Rivière Saint-Louis, de Saint-Benoît, de Saint-Denis et de Saint-Paul" indique la préfecture de La Réunion dont nous publions ci-dessous le communiqué du préfet de la Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)