A la une de ce mardi 1er juin 2021



L'UFC-Que Choisir lance une action de groupe contre la CISE Réunion

L'association UFC-Que Choisir lance ce mardi 1er juin 2021 une action de groupe contre la CISE Réunion devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour distribution d'une eau impropre à la consommation. L'association demande en effet à ce que les abonnés obtiennent le remboursement des bouteilles d'eau achetées les cinq dernières années, ainsi que de leurs factures d'eau insalubre, suite aux nombreux dysfonctionnements relevés sur la distribution d'eau dans le secteur de l'entreprise. Cette plainte fait par ailleurs suite à une mise en demeure adressée par l'UFC-Que Choisir à la CISE, qui n'a "pas fait entendre raison au distributeur"

Vaccin anti-Covid : oui vous aurez mal au bras, non vous n'aurez pas de puce magnétique

Les Réunionnaises et Réunionnais sont désormais nombreux à pouvoir se faire vacciner. Depuis le 14 mai, toute personne majeure peut se rendre dans un centre dédié pour recevoir la première dose du vaccin anti-Covid. Mais les avis vont bon train sur les effets secondaires, du simple mal de tête aux nanoparticules, petit tour d'horizon des possibles effets secondaires post vaccination

Carburants : le prix du gazole et du sans-plomb en hausse au 1er juin

Les prix sont en hausse au 1er juin 2021 pour le gazole et le sans-plomb : ils passent respectivement à 1, ,05 euro/litre et 1,41 euro/litre. Le prix final de la bouteille est en baisse à 17,35 euros.

Voyage en solitaire : de Marseille à La Réunion en passant par le Monde

Guy Loeiro est un navigateur de 76 ans qui fait le tour du monde en solitaire sur son voilier. Partit de Marseille, il est passé par Gibraltar, les Canaries, la Malaisie et bien d'autres endroits jusqu'à arriver à La Réunion. Son bateau est amarré au port-est pour quelques jours encore. Histoire d'une aventure, histoire d'une vie

La pa Météo France i di, sé zot i di - Matinée agréable et ensoleillée

Ce mardi 1er juin 2021, Matante Rosina aperçoit que le ciel se dégage sur l'Est. Le soleil est présent en matinée. A la mi-journée, sur le Nord-Ouest, c'est la bataille entre les nuages et le soleil, le soleil en ressort vainqueur. L'après-midi sera très lumineux et sec sur l'ensemble de l'île. Les températures maximales seront comprises entre 26 et 29°C sur le littoral et entre 15 et 16°C au volcan et au Maïdo. Le vent se renforce sur le Nord-Est et le Sud-Ouest. La mer est agitée. La houle sur le Sud-Ouest devrait atteindre les 1,5 à 2 mètres en soirée sur l'Ouest et le Sud réunionnais.