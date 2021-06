Des militant.e.s d'Extinction Rebellion Réunion ont mené une action sur la NRL au niveau de la Grande Chaloupe ce lundi 31 mai 2021 afin de dénoncer "un projet pharaonique qui impose la destruction de plusieurs écosystèmes réunionnais pour la construction de la portion en digue de la route". Le collectif réclame un référendum concernant la fin du chantier de la NRL, dont le projet de digue est régulièrement pointé du doigt par les associations de protection de l'environnement. Les militant.e.s sont montés sur le nouveau viaduc afin d'inscrire en lettres géantes un message à destination de tous les élu.e.s de La Réunion et notamment de la ou le futur.e Président.e de Région "qui va avoir à gérer ce fiasco" souligne Extinction Rebellion. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo Extinction Rebellion)

• Les militant.e.s ont filmé leur action, regardez :

Nous ne voulons pas de cette portion en digue qui va nécessiter l’ouverture de carrières géantes sur l’île et notamment à Bois Blanc sur la commune de Saint Leu et qui va impacter irrémédiablement la délicate et fragile biodiversité de cette zone sèche des bas encore préservée. A trois reprises, près de 5000 personnes se sont mobilisées contre l’ouverture de cette carrière que les services de la Région de Didier Robert et de la Préfecture tentent d’imposer à la population au mépris de la volonté populaire.

Il est désormais clair que les élu.es en charge de ce projet ont menti à la population sur les possibilités d’approvisionnement en roches massives que nécessitait ce chantier (plus de 17 millions de tonnes…) et qu’il n’est pas possible de le finir en conservant cette option digue sans venir dénaturer nos espaces naturels à la biodiversité riche et unique. Les élu.es, après avoir enterré le projet Tram/train, ont cédé au chantage des constructeurs du BTP réunionnais et des transporteurs qui réclamaient une compensation, sans considérer une seconde les impacts environnementaux de leur décision.

Nous réclamons donc que le ou la future Président.e de Région s’engage à organiser dès son élection un référendum régional sur la poursuite de ce projet afin de demander son avis à la population. Ce référendum doit être organisé après une présentation honnête, par un cabinet indépendant, des enjeux financiers, techniques et surtout des impacts environnementaux des solutions proposées.

Nous rappelons que cette route annoncée initialement pour un coût total de 1,6 milliard d’€ a déjà coûté pour la seule partie viaduc la somme pharaonique de 2 milliards d’€ (l’équivalent de la construction de 200 nouvelles écoles) et que la partie digue restante va nécessiter de dépenser encore entre 300 et 500 millions d’€. On peut donc légitimement se demander s’il n’est pas plus raisonnable d’investir cette somme dans la construction de nouvelles écoles, dans la formation des jeunes, dans la lutte contre l’illettrisme, dans le soutien à l’économie locale et non des multinationales et dans le développement d’une véritable politique de transport durable mettant la priorité sur les déplacements à vélo et en bus plutôt que sur la voiture.

Nous, réunionnaises et réunionnais, demandons que la route en partie viaduc soit pour le moment raccordée à la Grande Chaloupe sur la route existante et que la population décide de la suite à donner à un projet qui va profondément endetter, marquer et défigurer la Réunion pour les décennies à venir. Il est temps de sortir du déni : construire davantage de routes pour résoudre des difficulté de circulation n’a jamais fonctionné, ni ici ni ailleurs, au contraire, il ne fait que les augmenter ! On ne fait que repousser le problème.

Enfin, on rappelle que ces projets ne s’inscrivent absolument pas dans un développement durable de notre société et qu’ils vont totalement à l'encontre de l’urgence écologique et climatique rappelée quotidiennement par les scientifiques du monde entier. Changeons le système, pas le climat !