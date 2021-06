La compagnie aérienne Air Austral déploie son outil de prise de rendez-vous en ligne à destination de leurs clients avant qu'ils se rendent dans les agences commerciales de Saint-Denis et Saint-Pierre. "Le rendez-vous sera pris depuis la plateforme dédiée disponible" indique Air Austral dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dès le début de la crise, Air Austral a mis en place un certain nombre de mesures visant à apporter souplesse et flexibilité à sa clientèle face aux diverses restrictions de voyages. Dans un contexte particulièrement contraint qui persiste, la compagnie en responsabilité poursuit ses efforts et décide le déploiement de nouvelles mesures.



Air Austral met ainsi en place un système de prise de rendez-vous en ligne. A compter d’aujourd’hui, Air Austral est en mesure de proposer à ses clients de prendre directement rendez-vous en ligne avant de se rendre dans les agences commerciales d’Air Austral de Saint-Denis et Saint-Pierre. Le Rendez-vous sera pris depuis la plateforme dédiée disponible www.air-austral.com



Rappel des horaires d’ouverture des agences commerciales d’Air Austral de Saint-Denis et Saint Pierre pour le mois de juin : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Une mesure qui permettra de réduire les files d’attente et d’améliorer ainsi le confort de ses passagers.



"La crise exceptionnelle et inédite que nous traversons depuis plus d’un an nous oblige à nous adapter aux restrictions de voyages qui continuent de nous contraindre. Une des conséquences de cette situation est le volume inhabituel et conséquent de demandes qui nécessite des temps de traitement allongés. C’est pourquoi nous avons décidé la mise en place malgré l’activité partielle et nos contraintes de ces nouvelles mesures. Notre priorité est, et a toujours été, la satisfaction de nos clients sans cesse au cœur de nos préoccupations. En ce sens, nous recherchons en permanence de nouvelles solutions", Jean-Marc Grazzini, directeur général adjoint en charge des affaires commerciales d'Air Austral.



- Prendre rendez-vous, c'est simple -



Depuis son SmartPhone, une tablette ou un ordinateur :

1- Je me connecte

2- Je sélectionne l'agence de Saint-Denis ou de Saint-Pierre

3. Je choisis le motif de ma visite (réservation, paiement avec un bon de continuité, information...)

4. Je sélectionne le créneau de mon rendez-vous (date et heure, jusqu’à 7 jours)

5. Je communique mon numéro de téléphone portable.

6. Mon ticket est bien enregistré



Le ticket codé généré en format numérique devra être présenté au moment du rendez-vous.



- Les bons réflexes à avoir avant de me rendre en agence -



Je souhaite modifier mon billet d’avion et reporter mon vol : je me rends sur le site d'Air Austral et remplis le formulaire



Je souhaite annuler mon billet d’avion et bénéficier d’un avoir : je me rends sur le site d'Air Austral et remplis le formulaire



Je souhaite faire une nouvelle réservation et utiliser mon avoir : je me rends sur le site d'Air Austral et suis les instructions