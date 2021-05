Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Ce mardi 1er juin 2021, Matante Rosina aperçoit que le ciel se dégage sur l'Est. Le soleil est présent en matinée. A la mi-journée, sur le Nord-Ouest, c'est la bataille entre les nuages et le soleil, le soleil en ressort vainqueur. L'après-midi sera très lumineux et sec sur l'ensemble de l'île. Les températures maximales seront comprises entre 26 et 29°C sur le littoral et entre 15 et 16°C au volcan et au Maïdo. Le vent se renforce sur le Nord-Est et le Sud-Ouest. La mer est agitée. La houle sur le Sud-Ouest devrait atteindre les 1,5 à 2 mètres en soirée sur l'Ouest et le Sud réunionnais.

