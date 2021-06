BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 2 juin 2021 :



- Régionales et départementales 2021 : quand une élection en éclipse une autre

- Covid-19 : légère amélioration des indicateurs cette semaine

- Origines du Covid : de la science, de la géopolitique et beaucoup d'inconnues

- Saint-Paul : nettoyage des véhicules hors d'usage du centre ville

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil dans l'Ouest, averses ailleurs

Régionales et départementales 2021 : quand une élection en éclipse une autre

Les 20 et 27 juin 2021, les électeurs se déplaceront aux urnes pour élire leurs nouveaux conseillers régionaux et leurs nouveaux conseillers départementaux. Pourtant, dans la tête de beaucoup de Réunionnais, on ne voit qu'un seul scrutin, celui des élections régionales. Les élections départementales sont clairement éclipsées, très certainement à cause des enjeux, totalement différents, mais aussi du mode de scrutin et de l'amalgame qui est souvent fait entre les deux collectivités réunionnaises

Covid-19 : légère amélioration des indicateurs cette semaine

14 décès et 1.174 cas ont été confirmés cette semaine par les autorités. Le taux d'incidence est à la baissé à 137,5 pour 100.000 habitants, contre 156 la semaine passée. Une situation qui s'améliore donc légèrement en comparaison aux derniers chiffres, mais qui reste tout de même préoccupante

Origines du Covid : de la science, de la géopolitique et beaucoup d'inconnues

Depuis le début de la pandémie, nombre d'hypothèses circulent autour des origines du Covid, mais beaucoup d'inconnues subsistent. Exploitées par le complotisme et la désinformation, elles sont compliquées par des enjeux géopolitiques majeurs.

Saint-Paul : nettoyage des véhicules hors d'usage du centre ville

En parallèle de l'opération Vid' fon kour dann zot kartyé qui se déroule actuellement dans les quartiers Saint-Paulois, une action de nettoyage de véhicules hors d'usage a été faite ce mardi 1er juin 2021 sur une parcelle laissée à l'abandon à la rue Saint-Louis. En partenariat avec l'association VHU Réunion, la mairie de Saint-Paul "met tout en oeuvre pour lutter contre les maladies vectorielles à travers cette opération" détaille la ville de Saint-Paul

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil dans l'Ouest, averses ailleurs

Ce mercredi 2 juin 2021, Matante Rosina prévoit du beau temps dans l'Ouest et toujours quelques averses en début de journée entre Saint-Joseph et Sainte-Marie. Dans la matinée, le soleil est majoritaire sur le littoral sauf sur les grandes pentes. Dans l'après-midi, les nuages s'imposent dans l'intérieur de l'île et quelques averses arrosent les hauts de l'Ouest. Le vent se renforce, des rafales entre 50 et 60 km/h sont attendues. La mer est agitée de la Pointe au sel à la Pointe des cascades. A noter une houle de Sud-Ouest voisine de 2 à 2,50 mètres. Les températures sont toujours de saison.